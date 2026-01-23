Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Πώς βάλτωσε η απαραίτητη προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού – Το χρονικό του… αλαλούμ από το 2019

Την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δημόσιος τομέας, ανέδειξε το πρόσφατο μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες των αεροπλάνων εντός του FIR Αθηνών. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του ANT1, επί σειρά ετών και με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών είχε βαλτώσει η απαραίτητη προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό τώρα αλλάζει πάντως, καθώς έγινε έκκληση σε ιδιώτες για δωρεά.

«Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές του 2019 συμφωνούν τα δύο μέρη, το ελληνικό δημόσιο και η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά να προχωρήσει η σύμβαση αυτή. Υπογράφεται την 1η Απριλίου του 2019. Μέχρι το 2025 υπάρχει αδράνεια. Τσακώνονται μεταξύ τους οι υπηρεσιακοί… το 2025 έρχεται η εταιρεία που έχει αναλάβει τη δουλειά και λέει: “οι προδιαγραφές είναι παρωχημένες. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτές τις προδιαγραφές”» ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.

Και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια φτιάχνονται επιτροπές. Οι επιτροπές συμφωνούν με τις προδιαγραφές που δίνει η εταιρεία και στη συνέχεια προσπαθεί ο κ. Δήμας, να τροποποιήσει μια σύμβαση που έχει λήξει από το 2021. Του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο: “δεν μπορείς να τροποποιήσεις κάτι που έχει λήξει”. Κάνει έφεση και εισπράττει μια δεύτερη “χυλόπιτα” στις 21 Ιανουαρίου του 2026. Στη δεύτερη απόφαση λοιπόν του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει δεμένα τα χέρια του, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, φωνάζει τους ιδιώτες και λέει, “σώστε με”».

Σημειώνεται ότι το Δημόσιο πήρε τις νέες προδιαγραφές στις 16 Οκτωβρίου του 2025 και ακολούθως τις πρότεινε στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν αυτές οι προδιαγραφές. Διότι σε ένα άλλο αεροδρόμιο, όπως το Καστέλι που είναι το δεύτερο αεροδρόμιο της χώρας και το έχει αναλάβει άλλος, τελικά ανέλαβε κι αυτός να κάνει τις προδιαγραφές γιατί πέρασαν 5 χρόνια» κατέληξε ο Τάσος Τέλλογλου.