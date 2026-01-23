Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Πώς βάλτωσε η απαραίτητη προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού – Το χρονικό του… αλαλούμ από το 2019

Σύνοψη από το

  • Ένα πραγματικό μπάχαλο αποκαλύπτεται ως προς τις αιτίες του πρόσφατου μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες των αεροσκαφών εντός του FIR Αθηνών. Επί σειρά ετών είχε βαλτώσει η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού.
  • Η σύμβαση για τον εξοπλισμό, υπογεγραμμένη το 2019, παρέμεινε σε αδράνεια μέχρι το 2025, οπότε η εταιρεία δήλωσε ότι οι προδιαγραφές ήταν «παρωχημένες».
  • Οι προσπάθειες τροποποίησης της ληγμένης σύμβασης απορρίφθηκαν δύο φορές από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οδηγώντας σε έκκληση σε ιδιώτες για δωρεά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αεροδρόμιο - Ελευθέριος Βενιζέλος

Την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δημόσιος τομέας, ανέδειξε το πρόσφατο μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες των αεροπλάνων εντός του FIR Αθηνών. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του ANT1, επί σειρά ετών και με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών είχε βαλτώσει η απαραίτητη προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό τώρα αλλάζει πάντως, καθώς έγινε έκκληση σε ιδιώτες για δωρεά.

«Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές του 2019 συμφωνούν τα δύο μέρη, το ελληνικό δημόσιο και η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά να προχωρήσει η σύμβαση αυτή. Υπογράφεται την 1η Απριλίου του 2019. Μέχρι το 2025 υπάρχει αδράνεια. Τσακώνονται μεταξύ τους οι υπηρεσιακοί… το 2025 έρχεται η εταιρεία που έχει αναλάβει τη δουλειά και λέει: “οι προδιαγραφές είναι παρωχημένες. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτές τις προδιαγραφές”» ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.

Και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια φτιάχνονται επιτροπές. Οι επιτροπές συμφωνούν με τις προδιαγραφές που δίνει η εταιρεία και στη συνέχεια προσπαθεί ο κ. Δήμας, να τροποποιήσει μια σύμβαση που έχει λήξει από το 2021. Του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο: “δεν μπορείς να τροποποιήσεις κάτι που έχει λήξει”. Κάνει έφεση και εισπράττει μια δεύτερη “χυλόπιτα” στις 21 Ιανουαρίου του 2026. Στη δεύτερη απόφαση λοιπόν του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει δεμένα τα χέρια του, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, φωνάζει τους ιδιώτες και λέει, “σώστε με”».

Σημειώνεται ότι το Δημόσιο πήρε τις νέες προδιαγραφές στις 16 Οκτωβρίου του 2025 και ακολούθως τις πρότεινε στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν αυτές οι προδιαγραφές. Διότι σε ένα άλλο αεροδρόμιο, όπως το Καστέλι που είναι το δεύτερο αεροδρόμιο της χώρας και το έχει αναλάβει άλλος, τελικά ανέλαβε κι αυτός να κάνει τις προδιαγραφές γιατί πέρασαν 5 χρόνια» κατέληξε ο Τάσος Τέλλογλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σύντροφος της ζωής σας

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

«Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ: Πάνω από 300 επιχειρήσεις, με περισσότερες από 8.000 ευκαιρίες απασχόλησης-Τι δήλωσε η Κεραμέως

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 16 θέσεις στο δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα-Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:10 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντέλλος στον ΑΝΤ1 για τις καταστροφές από την κακοκαιρία: «Ο δρόμος με τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ρέμα, αλλά μετατράπηκε σε δρόμο»

Για τα προβλήματα που προέκυψαν έπειτα από το πέρασμα της κακοκαιρίας, μίλησε στο κεντρικό δελ...
21:58 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών για την… προτεραιότητα – Βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση και τα νεύρα των οδηγών στους δρόμους. Δύο οδηγοί στη Λυκόβρυση πλακ...
21:49 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ξαναχτύπησαν οι «τιμωροί παιδόφιλων» – Έστησαν παγίδα σε 30χρονο και του επιτέθηκαν – BINTEO

Νέο περιστατικό από τους αυτοπροβαλλόμενους ως “τιμωρούς” φερόμενων παιδόφιλων ...
21:08 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ανήλικοι πέταξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου στο Γαλάτσι – Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ένας 14χρονος 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Γαλατσίου, για την ταυτοποίηση και τον...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι