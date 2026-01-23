Ύπνος: 3 καθημερινές συνήθειες που σας στερούν την ξεκούραση που χρειάζεστε, σύμφωνα με ειδικό

  • Η κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον ύπνο σας, καθώς παραμένει στον οργανισμό έως και έξι ώρες μετά την κατανάλωσής της. Ένας καφές στις 3 μ.μ. μπορεί να σας κρατάει ξύπνιους στις 9 μ.μ.
  • Η κατανάλωση γευμάτων σε ακανόνιστες ώρες, ειδικά του βραδινού, μπερδεύει το βιολογικό σας ρολόι και το πεπτικό σας σύστημα, επηρεάζοντας άμεσα την ποιότητα του ύπνου. Προσπαθήστε να τρώτε το δείπνο σας πιο νωρίς.
  • Μεγάλης διάρκειας ή καθυστερημένοι μεσημεριανοί ύπνοι, ειδικά αυτοί που διαρκούν πάνω από 30 λεπτά ή γίνονται μετά τις 3 μ.μ., «μειώνουν την βιολογική ανάγκη για ύπνο που χτίζεται κατά τη διάρκεια της ημένας». Προτιμήστε ένα διάστημα 20-30 λεπτών πριν από τις 3 μ.μ.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: 3 καθημερινές συνήθειες που σας στερούν την ξεκούραση που χρειάζεστε, σύμφωνα με ειδικό
Πιστεύετε ότι κάνετε τα πάντα σωστά για να κοιμηθείτε το βράδυ, αλλά ξυπνάτε ακόμα κουρασμένοι; Ένας ειδικός σε θέματα ύπνου, προειδοποιεί ότι η ζημιά γίνεται πολύ πριν ακουμπήσετε το κεφάλι σας στο μαξιλάρι. Υπάρχουν τρεις καθημερινές συνήθειες που σαμποτάρουν τον ύπνο σας χωρίς να το καταλαβαίνετε. Ανακαλύψτε ποιες είναι και ποιες αλλαγές πρέπει να κάνετε για να εξασφαλίσετε την ξεκούραση που χρειάζεστε.

Οι 3 συνήθειες που καταστρέφουν τον ύπνο σας, σύμφωνα με ειδικό

Ίσως δεν το συνειδητοποιείτε, αλλά οι δραστηριότητές σας κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του ύπνου σας το βράδυ. Εξωτερικά, μπορεί να φαίνεται ότι κάνετε τα πάντα σωστά για να εξασφαλίσετε έναν ξεκούραστο ύπνο, όμως υπάρχουν ορισμένες κοινές συνήθειες που πιθανότατα επαναλαμβάνετε καθημερινά και στην πραγματικότητα σαμποτάρουν την ξεκούρασή σας.

Σύμφωνα με τον Aaron M Fuhrman, ειδικό σε θέματα ύπνου και ιδρυτή/CEO της Sleeplay, πολλές συνήθειες που προκαλούν διαταραχές ύπνου παραμένουν απαρατήρητες, καθώς είναι τόσο στενά συνδεδεμένες με την καθημερινή σας ρουτίνα που δεν αναγνωρίζετε τη ζημιά που προκαλούν. Πιο συγκεκριμένα, τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σας είναι οι εξής:

  • Καφές αργά το απόγευμα
  • Κατανάλωση γευμάτων σε ακανόνιστες ώρες
  • Μεγάλης διάρκειας ή καθυστερημένοι μεσημεριανοί ύπνοι

Καφές αργά το απόγευμα

Όταν νιώθετε υπνηλία ή δυσκολία συγκέντρωσης το απόγευμα, η πρώτη σκέψη είναι να πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι. Ωστόσο, η κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον ύπνο σας.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η καφεΐνη παραμένει στον οργανισμό έως και έξι ώρες μετά την κατανάλωσή της. Έτσι, ένας latte στις 3 μ.μ. μπορεί να βρίσκεται ακόμα στο σύστημά σας στις 9 μ.μ., την ώρα που ετοιμάζεστε για ύπνο. Δεν είναι μόνο ο καφές που έχει αυτή την επίδραση – τα ενεργειακά ποτά, η σοκολάτα, ακόμα και ορισμένα παυσίπονα μπορούν να διαταράξουν τη νυχτερινή σας ανάπαυση.

«Αν δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε, καταγράψτε οτιδήποτε περιέχει καφεΐνη και καταναλώνετε μετά το μεσημέρι. Ίσως εκπλαγείτε όταν καταλάβετε τι είναι αυτό που σας κρατάει σε υπερδιέγερση», αναφέρει ο Fuhrman.

Κατανάλωση γευμάτων σε ακανόνιστες ώρες

Η ώρα που τρώτε το βραδινό σας μπορεί να επηρεάζει άμεσα τον ύπνο σας, ειδικά αν δεν ακολουθείτε ένα σταθερό πρόγραμμα. Τα ακανόνιστα γεύματα μπερδεύουν το βιολογικό σας ρολόι και το πεπτικό σας σύστημα.

«Όταν οι ώρες των γευμάτων αλλάζουν απρόβλεπτα, στέλνουν αντικρουόμενα σήματα στον οργανισμό για το πότε πρέπει να είναι ξύπνιος ή σε κατάσταση ηρεμίας», εξηγεί ο ειδικός. «Το φαγητό αργά το βράδυ ενεργοποιεί την πέψη την ώρα που το σώμα σας προετοιμάζεται για χαλάρωση».

Προσπαθήστε να τρώτε το δείπνο σας πιο νωρίς, ώστε το φαγητό να έχει χωνευτεί μέχρι να ξαπλώσετε για ύπνο.

Μεγάλης διάρκειας ή καθυστερημένοι μεσημεριανοί ύπνοι

«Αν λατρεύετε τον μεσημεριανό ύπνο αλλά δεν κοιμάστε καλά το βράδυ, ίσως πρέπει να τον περιορίσετε. Αν και η ιδανική διάρκεια είναι θέμα συζήτησης, γενικά «οι μεσημεριανοί ύπνοι που διαρκούν πάνω από 30 λεπτά ή γίνονται μετά τις 3 μ.μ. μειώνουν την βιολογική ανάγκη για ύπνο που χτίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας», λέει ο Fuhrman.

Ο μεσημεριανός ύπνος σε λάθος χρόνο δίνει στο σώμα σας μπερδεμένα μηνύματα, με αποτέλεσμα να νομίζει ότι πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση όταν θα έπρεπε να ξεκουράζεται. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να κοιμηθείτε μέσα στην ημέρα, προτιμήστε ένα διάστημα 20-30 λεπτών πριν από τις 3 μ.μ.

Για να εξασφαλίσετε τον καλύτερο δυνατό ύπνο, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής του ύπνου. Όπως επισημαίνει ο ειδικός ύπνου, δεν χρειάζεστε μια πλήρη ανατροπή του τρόπου ζωής σας. «Ξεκινήστε με έναν απλό κανόνα: κοιμηθείτε και ξυπνήστε την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα». Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να επιφέρει θεαματική βελτίωση στο πώς νιώθετε και στο πόσο ποιοτικά κοιμάστε.

