Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, έδωσαν οι Γάλλοι – Καρέ καρέ η εντυπωσιακή επιχείρηση

  Βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών ειδικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.
  • Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου, υποστηρίζοντας πως «υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι φέρει ψεύτικη σημαία». Το πλοίο οδηγήθηκε στο λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες.
Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, έδωσαν οι Γάλλοι – Καρέ καρέ η εντυπωσιακή επιχείρηση

Βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών ειδικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Ο Εμανουέλ Μακρόν γνωστοποίησε χθες την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου, υποστηρίζοντας πως «υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι φέρει ψεύτικη σημαία».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και συμμαχικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι γαλλικές ναυτιλιακές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το πλοίο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας».

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανάγκασε το δεξαμενόπλοιο να κατευθυνθεί προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος για περαιτέρω έρευνες, δήλωσε χθες (23/01) στο πρακτορείο Reuters πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, με την υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσχεση.

Το Grinch ταξίδευε από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία όταν ακινητοποιήθηκε, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Έφερε σημαία των Κομορών, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πλοίων marinetraffic και vesselfinder. Η υπόθεση ερευνάται από τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, ο οποίος χειρίζεται θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο.

Η ανακοίνωση Μακρόν για την αναχαίτηση του πλοίου

Την αναχαίτιση στη Μεσόγειο από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό ρωσικού δεξαμενόπλοιου που υπόκειται σε κυρώσεις, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» έγραψε ο Μακρόν.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

23:03 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

22:54 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

22:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

22:16 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

