Κακοκαιρία – Δράμα: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

  • Εγκλωβισμένοι παραμένουν εδώ και αρκετές ώρες, τουλάχιστον 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα, μεταξύ των οποίων οικογένειες με μικρά παιδιά.
  • Το πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια αυτοκίνητα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό «κώλυσαν» στην κάθοδο, δημιουργώντας καθυστέρηση στον απεγκλωβισμό.
  • Οι εγκλωβισμένοι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον, ωστόσο η χιονόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται στο Φαλακρό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κακοκαιρία – Δράμα: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Εγκλωβισμένοι παραμένουν εδώ και αρκετές ώρες, τουλάχιστον 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα.

Πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά ως επί το πλείστον, μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια με ένα βρέφος ενός έτους. Σύμφωνα με το alpha-news.gr, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο ενώ χιονίζει διαρκώς.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού Αργύρης Πατακάκης ανέφερε ότι το πρόβλημα του εγκλωβισμού των επισκεπτών οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια αυτοκίνητα που δεν είχαν το απαραίτητο εξοπλισμό «κόλλησαν» στην κάθοδο τους προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω του απεγκλωβισμού τους.

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» ανέφερε ο κ. Πατακάκης.

Στο Φαλακρό πάντως συνεχίζεται η χιονόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι που αγγίζουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

