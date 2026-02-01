Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Στο τραπέζι και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Πρωτοβουλίες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αναμένεται να αναλάβει άμεσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτοντας τις προτάσεις της κυβέρνησης για την ηγεσία της Δικαιοσύνης, τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι ανακοινώσεις ενδεχομένως να γίνουν και αύριο, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι Πρωθυπουργός θα ανοίξει την συζήτηση για το θέμα και θα περιγράψει τους στόχους του για την αναθεωρητική διαδικασία, καλώντας και τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση στον δημόσιο διάλογο για τα επίμαχα άρθρα που θα τεθούν επί τάπητος προκειμένου να προχωρήσουν οι αλλαγές στο Σύνταγμα.

Στο θέμα αναμένεται να αναφερθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πρωί της Δευτέρας, ενώ αργότερα, στις 9 το βράδυ, αναμένεται να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, που θα αναπτυχθούν σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Παπαχελά.

70 άρθρα προς αναθεώρηση

Σε κάθε περίπτωση η πρόταση της ΝΔ είναι σχεδόν έτοιμη και θα παρουσιαστεί γύρω στον Μάρτιο, ενώ αμέσως μετά θα εκκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται, με τη σύσταση Προαναθεωρητικής Επιτροπής. Στην πρόταση της ΝΔ τα άρθρα προς αναθεώρηση– κάτι που θα γίνει μετά τις εκλογές, από την επόμενη βουλή που θα είναι και αναθεωρητική – αναμένεται να είναι πάνω από 70, και αυτό για την κυβέρνηση αποτελεί αδιαμφισβήτητα και μία άσκηση συνεννόησης και συναίνεσης. Μεταξύ αυτών, το άρθρο 86 περί της ποινικής ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16 για την παιδεία και τα μη δημόσια πανεπιστήμια, το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την πιθανή ενίσχυση της άποψης των λειτουργών της έναντι της κρίσης της Βουλής και του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις σκέψεις της κυβέρνησης βρίσκονται και αλλαγές στις προβλέψεις του άρθρο 30 για την θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παρέμβαση Δένδια

Στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση παρενέβη και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ο οποίος στάθηκε στην ανάγκη η πατρίδα μας να έχει στέρεους και δυνατούς θεσμούς, μία παρακαταθήκη που μας άφησε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Νίκος Δένδιας, που εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσημη τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και της μετονομασίας της Πλατείας Δημαρχείου σε «Πλατεία Κυβερνήτη» Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, είπε μεταξύ άλλων: «Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, θα αρχίσει μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.. Ποιος από εμάς μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση; Ποιος από εμάς δεν βλέπει την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία;».

Εξάλλου, σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια – ιδίως μετά την τραγωδία των Τεμπών – κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη, ως εκ τούτου, αυτό που ουσιαστικά τόνισε ο κ. Δένδιας, ήταν πως πρέπει να αλλάξει η λογική και να βρεθεί άλλος τρόπος να εκλέγεται η ηγεσία της.

Σχετική αναφορά έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ. «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού. Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στις προθέσεις της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο, καθώς και για τη θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, «το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι τόσο η άρση της μονιμότητας αυτή καθαυτή, όσο η καθιέρωση ενός ουσιαστικού και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης».

Ο κ. Λιβάνιος υπενθύμισε ότι η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο έναν ευρύ πολιτικό διάλογο. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας δεν συνεπάγεται κατάργηση της θεσμικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε δίνει τη δυνατότητα αυθαίρετων απολύσεων από υπουργούς, δημάρχους ή περιφερειάρχες. Πρόθεση είναι η μονιμότητα να γίνεται με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης, σε συνέχεια και του συστήματος επιλογής μέσω ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύμφωνα με τα απορρέοντα από το άρθρο 110 του Συντάγματος για τη διαδικασία αναθεώρησης, η υφιστάμενη Βουλή είναι η προτείνουσα την αναθεώρηση. Ως εκ τούτου, όσα άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 «ναι». Αντιθέτως, όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία από 151 έως 179 βουλευτές χρειάζονται εκ νέου 180 θετικές ψήφους στην επόμενη Βουλή.

Συγκεκριμένα: ‘Αρθρο 110: (Αναθεώρηση του Συντάγματος)

1. Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Kοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26.

2. H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Mε την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

3. Aφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Bουλή, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

4. Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Bουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.

5. Kάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Bουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.