Μαρία Καρυστιανού για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: «Ύστατη, ντροπιαστική ‘τεμενάδα’» η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζει την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν «ύστατη ντροπιαστική τεμενάδα», ενόψει πιθανών «ανεπίτρεπτων παραχωρήσεων στις ‘Πρέσπες του Αιγαίου’».
  • Η ίδια καλεί την κυβέρνηση να ανακοινώσει την ημερήσια διάταξη της συνάντησης και τα ΜΜΕ να «παρέχουν ενημέρωση για τα μείζονος εθνικής σημασίας θέματα».
  • Η συνάντηση έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, με τη Τουρκία να αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, και αναμένεται να περιλαμβάνει οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρία Καρυστιανού
Πηγή: Intime

Σε ανάρτησή της για τα 30 χρόνια από την «θλιβερή επέτειο των Ιμίων που είναι σύμβολο μνήμης, σύμβολο τιμής ηρώων, σύμβολο εθνικού καθήκοντος και αγάπης για την Ελλάδα», η Μαρία Καρυστιανού κάνει τη δεύτερή της απόπειρα μετά την κάθοδό της στην πολιτική να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Χαρακτηρίζει «ύστατη ντροπιαστική τεμενάδα» την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «πριν από την ανακοίνωση ανεπίτρεπτων παραχωρήσεων στις ‘Πρέσπες του Αιγαίου’».

Η Μαρία Καρυστιανού καλεί δε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να ανακοινώσει την ημερήσια διάταξη της συνάντησης, ενώ απευθυνόμενη στα ΜΜΕ, ζητά να «παρέχουν ενημέρωση για τα μείζονος εθνικής σημασίας θέματα».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Στον απόηχο της θλιβερής επετείου των Ιμίων που είναι σύμβολο μνήμης, σύμβολο τιμής ηρώων, σύμβολο εθνικού καθήκοντος και αγάπης για την Ελλάδα.

Η ίδια η ιστορία μας διδάσκει το επαπειλούμενο κόστος από τις απειλές πολέμου σε βάρος της χώρας.

Παρά ταύτα η αδράνεια, αλλά και η κρυφή ατζέντα της Κυβέρνησης, προάγουν αργά και σταδιακά: α) τη μη κατανόηση και ενάσκηση των έννομων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και β) τον υποχωρητικό διάλογο και την διαπραγμάτευση της διαχρονικά απειλούμενης εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας του ελληνισμού.

Όταν ο ίδιος ο ΠΘ της Ελλάδας προεξοφλεί από το 2023 στην Τουρκία ότι: “Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου, μπορεί ναι, να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης”.

Όταν είναι σε ισχύ εισβολή και κατοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απειλή πολέμου (casus belli) της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, Τουρκολυβικό μνημόνιο και Γαλάζια πατρίδα.

Απόρροια αυτής της αδράνειας και συγκαταβατικότητας της ελληνικής κυβέρνησης, είναι η Τουρκία, πέρα από πλείστες διαχρονικές προκλήσεις, να προχωρά σε νομικές και πολιτικές αξιώσεις στο Αιγαίο, να διολισθαίνει επικίνδυνα σε κλιμάκωση υψηλής επικινδυνότητας και συγκεκριμένα:

  1. Να αναβαθμίζει μονομερώς τις απειλές της στη πλήττουσα τα δικαιώματα μας NAVTEX 0880/25, κατονομάζοντας ονομαστικά 23 ελληνικά νησιά (Θάσος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, σύμπλεγμα Καστελλορίζου) ως «υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατιωτικοποίησης», δηλώνοντας ότι “δεν πρέπει να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα των εν λόγω νησιών”!
  2. Να εκφράζει πολιτική ρητορική κλιμάκωσης για “τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο”, απαιτώντας όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε αυτή τη ζώνη να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.
  3. Να αυξάνει την ένταση έμπρακτα με έκδοση παράνομης NAVTEX 0060/26 σε περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο μισό Αιγαίο για επ’αόριστο μελλοντική περίοδο, αλλά και να αμφισβητεί το δικαίωμα και την δυνατότητα νόμιμης άμυνας επί της απειλούμενης κυριαρχίας της Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας τα νησιά του Αιγαίου αυθαίρετα “γκρίζα & αποστρατικοποιημένα”!
  4. Να προκαλεί με παρουσία πολεμικών πλοίων σε περιοχές κυριαρχικών δικαιωμάτων.
  5. Να επαναφέρει παραβιάσεις με οπλισμένα αεροσκάφη του εθνικού εναέριου χώρου.
  6. Να πραγματοποιεί έως 3000 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων σε ένα έτος!

​Όταν η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα-, προβλέπεται να συμπεριλαμβάνει οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών & δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, όταν ευθέως αμφισβητείται η εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας και παραταύτα η ελίτ των πολιτικών ηγετών και διπλωματών, ημετέρων και συμμάχων, αυτών της υποτιθέμενης αμυντικής στρατηγικής συνεργασίας & συνδρομής, “αγρόν ηγόρασαν”.

Τότε η επικείμενη επίσκεψη του ΠΘ στην Άγκυρα, με οδηγίες και αγγελίες προς ναυτιλομένους, αθέμιτης NAVTEX στο μισό Αιγαίο, με την υπάρχουσα κλιμάκωση της Τουρκίας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φαίνεται όχι μόνο σαν μια ακόμη ντροπιαστική υποχώρηση, όχι μόνο σαν μια δραματική υπονόμευση της διαπραγματευτικής θέσης της Ελλάδας, αλλά σαν μια ιστορικά ντροπιαστική “τεμενάδα”, σαν αυτή στις Πρέσπες, μια επίσκεψη για την πιθανότατα “ύστατη τεμενάδα” πριν από την ανακοίνωση ανεπίτρεπτων παραχωρήσεων στις “Πρέσπες του Αιγαίου”.

Για αυτό και καλώ για δεύτερη φορά τον κ. Μητσοτάκη να ενημερώσει τους Έλληνες Πολίτες, για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της επικείμενης συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο, και τις θέσεις της Κυβέρνησης του επ’ αυτών, και βέβαια καλώ τα ΜΜΕ να ανταποκριθούν στον αληθινό ρόλο τους και να παρέχουν ενημέρωση για αυτά τα μείζονος εθνικής σημασίας θέματα που απειλούν ευθέως τη χώρα και τα εθνικά συμφέροντα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:47 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Γκίλφοϊλ: Προανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα – «Ελπίζω να έρθει και η Μελάνια»

Είδηση «φωτιά» έβγαλε η πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», καθώς η πρέσβης τω...
22:38 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για δηλώσεις Μητσοτάκη: Αμυντική στρατηγική χωρίς διαφάνεια και εγχώρια προστιθέμενη αξία

Με κοινή τους ανακοίνωση ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας και ο Τομέας Άμυν...
22:04 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Melania»: Λαμπερή πρεμιέρα στην Αθήνα με οικοδέσποινα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σήμερα το βράδυ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε τους προσκεκλημέν...
20:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Κασσελάκης στέλνει στην επιτροπή δεοντολογίας τον Θανάση Οικονόμου – Η ανάρτηση που οδήγησε στη σύγκρουση

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή τ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα