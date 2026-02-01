Δράμα: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

  • Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα.
  • Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά-οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες «κόλλησαν» στην κάθοδο, κλείνοντας τον δρόμο για περίπου 40 οχήματα.
  • Ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν τον απεγκλωβισμό, καθώς «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι», ωστόσο οι επισκέπτες παρέμειναν ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον.
Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα, οι οποίοι χρειάστηκε να παραμείνουν επί ώρες στο καταφύγιο και το σαλέ, εν μέσω χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων, που άγγιζαν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όπως γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης, αρμόδιος για το χιονοδρομικό κέντρο.

Κακοκαιρία – Δράμα: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Σύμφωνα με τον κ.Πατακάκη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν επτά-οκτώ αυτοκίνητα χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα «κόλλησαν» στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τον δρόμο και περίπου 40 οχήματα να μη μπορούν να περάσουν από το σημείο, ώστε να αναχωρήσουν από το χιονοδρομικό κέντρο.

Τη διαδικασία του απεγκλωβισμού δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς «δύο λεπτά αφότου το εκχιονιστικό καθάριζε τον δρόμο, ο αέρας τον σκέπαζε εκ νέου με χιόνι», όπως επισήμανε ο κ.Πατακάκης, σύμφωνα με τον οποίο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χιονοδρομικό, «οι επισκέπτες ήταν ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και με ζεστά ροφήματα».

 

22:59 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

22:22 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

22:09 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

22:04 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

