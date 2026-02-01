Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 1/2/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Σύνοψη από το

  • Έγινε το βράδυ της Κυριακής (01/02) η κλήρωση με αριθμό 3022 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν είναι: 2, 10, 11, 35, 41 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 6.
  • Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κλήρωση είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr.
  • Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΖΟΚΕΡ

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (01/02) η κλήρωση με αριθμό 3022 του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 10, 11, 35, 41 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 6.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ομόλογα: Γιατί τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις – Πώς επηρεάζονται δολάριο και γιεν

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:22 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Βιολάντα:» Οι ανατριχιαστικοί διάλογοι λίγες ώρες πριν από την φονική έκρηξη για «μυρωδιά σαν υγραέριο» – «Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό» κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας

Ευρήματα, έγγραφα, πιστοποιητικά, άδειες και κυρίως τις υπογραφές σε όλα αυτά, ξεσκονίζουν οι ...
22:04 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Σε ποιες περιοχές θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα

Η ΕΜΥ το βράδυ της Κυριακής, επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώ...
21:14 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Δράμα: Εγκλωβισμένοι παραμένουν δεκάδες επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Εγκλωβισμένοι παραμένουν εδώ και αρκετές ώρες, τουλάχιστον 100 επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέ...
19:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία – Χίος: Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε σε δρόμο – Ζημιές και σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (01/02) στην Χίο, στην περ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα