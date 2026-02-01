«Βιολάντα:» Οι ανατριχιαστικοί διάλογοι λίγες ώρες πριν από την φονική έκρηξη για «μυρωδιά σαν υγραέριο» – «Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό» κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας

Ευρήματα, έγγραφα, πιστοποιητικά, άδειες και κυρίως τις υπογραφές σε όλα αυτά, ξεσκονίζουν οι Αρχές, προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι των ευθυνών, της ισχυρής έκρηξης που στοίχισε την ζωή σε 5 εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ενώ την ίδια ώρα, στο φως έρχονται καταθέσεις μαρτύρων για την οσμή υγραερίου, λίγες μόλις ώρες πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης, έχουν σταματήσει για την ώρα οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος. Ελάχιστη ποσότητα από το εν λόγω αέριο αρκεί για να γίνει έκρηξη και για τον λόγο αυτό οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τις ενέργειές του στο σημείο την ερχόμενη εβδομάδα.

Πυροσβεστικά οχήματα κάνουν συνέχεια ρίψεις νερού για τους καπνούς που συνεχίζουν να βγαίνουν από το εργοστάσιο. Την ίδια ώρα οι αρχές «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της «Βιολάντα» ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε ο Alpha, ανατριχιαστικός είναι ο διάλογος, ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο και τον υπεύθυνο βάρδιας, μόλις τρεις ώρες πριν από την φονική έκρηξη, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», όπως και οι καταθέσεις ενώπιον των Αρχών.

Εργαζόμενος: Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;

Υπεύθυνος βάρδιας: Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων…

«Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα τη μυρωδιά δέκα φορές περίπου στον χώρο της λάντζας-κουζίνας. Το περιστατικό αυτό το γνώριζαν και άλλοι συνάδελφοι και ακούστηκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου στον χώρο της λάντζας», αναφέρει άλλος εργαζόμενος απαντώντας στις ερωτήσεις των στελεχών της ΔΑΕΕ για την οσμή από τη διαρροή προπανίου.

Ένα από τρία άτομα που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη, ο υπεύθυνος βάρδιας τη νύχτα του εργατικού δυστυχήματος, περιγράφει στην απολογία του: «Μου είχε αναφερθεί μία με δύο φορές ότι υπήρχε μία μυρωδιά στο μπάνιο και στη λάντζα, χώροι που βρίσκονται κοντά στο ζυμωτήριο. Συγκεκριμένα, μου είχε αναφερθεί, χωρίς να θυμάμαι τον αριθμό των ατόμων που μου το είχαν αναφέρει και ποιοι ήταν, ότι αντιλαμβάνονταν μία περίεργη μυρωδιά, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν».

Όπως ανέφερε στα ανακριτικά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και ο ίδιος είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά στη λάντζα και το είχε αναφέρει στον διευθυντή παραγωγής, στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος του εργοστασίου, αλλά και στον υδραυλικό. «Τη συγκεκριμένη μυρωδιά την αντιλαμβανόμουν εγώ παροδικά για διάστημα ενός μηνός περίπου. Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές και μερικές φορές ότι έφταιγε το πλυντήριο που βρισκόταν στον χώρο της λάντζας», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Το υπόγειο – «φάντασμα» και οι συστάσεις για τις δεξαμενές από το 2019

Το enikos.gr την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου έκανε μια σειρά αποκαλύψεων σχετικά με τον μεγάλο υπόγειο χώρο στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, δημοσιοποιώντας επίσημα έγγραφα που είχαν κατατεθεί από την ίδια την εταιρεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα οποία δεν αποτυπώνεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, στοιχείο που θέτει κρίσιμα ερωτήματα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Μεταξύ άλλων, το enikos.gr έφερε στο φως το διάγραμμα κάλυψης, που κατατέθηκε ηλεκτρονικά εντός του 2025 στο πλαίσιο των δικαιολογητικών για την «αναθεώρηση της 29/2018 έντυπης οικοδομικής άδειας, ως προς τη δημιουργία κλειστού εξωτερικού διαδρόμου σε υπάρχον μπαζωμένο εξώστη και στέγαση υποσταθμού μέσης τάσης-αποθήκης», στο οποίο, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, δεν αποτυπώνεται υπόγειος χώρος στις τομές του κτιρίου.

Έκτος από το διάγραμμα κάλυψης, το φως είδε και το τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ούτε στο έγγραφο αυτό καταγράφεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, ενώ δεν φαίνεται να καταγράφεται ούτε στις άδειες δόμησης.

Σημειώνεται ακόμη ότι την Πέμπτη (29/1) το enikos.gr πρώτο έφερε στο φως της δημοσιότητας την πληροφορία, ότι σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου.

Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες (31/01) η εταιρεία «Βιολάντα», η μπισκοτοβιομηχανία όπου έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».