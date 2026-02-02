Το συγκινητικό μήνυμα της αδερφής του 33χρονου Κρητικού ομογενή που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό: «Ήταν περήφανος Έλληνας»

Η θάλασσα που τόσο αγάπησε έμελλε να είναι η τελευταία του κατοικία, καθώς τον πήρε για πάντα κοντά της. Η είδηση της βύθισης του αλιευτικού «Lily Jean» στα παγωμένα νερά της Μασαχουσέτης συγκλονίζει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Μεσαρά Κρήτης, την αγαπημένη πατρίδα του 33χρονου επαγγελματία ψαρά που καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. Σε ένα συγκινητικό της μήνυμα, η αδερφή του 33χρονου Γιάννη δήλωσε στο Κρήτη TV: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Ο Γιάννης Ρουσανίδης έφυγε για την Αμερική για να κυνηγήσει τα όνειρά του και δυστυχώς χάθηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας στον Ατλαντικό μαζί με ακόμη έξι ψαράδες . Μετά από 24 ώρες αγωνιωδών ερευνών υπό πολικές συνθήκες, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε το τέλος των προσπαθειών με την οικογένεια και τους φίλους του Γιάννη σε Αμερική και Κρήτη να είναι σε βαθύ πένθος.

