Το συγκινητικό μήνυμα της αδερφής του 33χρονου Κρητικού ομογενή που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό: «Ήταν περήφανος Έλληνας»

Σύνοψη από το

  • Ο 33χρονος Κρητικός ομογενής Γιάννης Ρουσανίδης, καταγόμενος από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά τη βύθιση του αλιευτικού «Lily Jean» στα νερά της Μασαχουσέτης.
  • Ο Ρουσανίδης χάθηκε μαζί με ακόμη έξι ψαράδες κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ να ανακοινώνει το τέλος των ερευνών μετά από 24 ώρες αγωνίας.
  • Σε συγκινητικό μήνυμα, η αδερφή του 33χρονου δήλωσε: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Το συγκινητικό μήνυμα της αδερφής του 33χρονου Κρητικού ομογενή που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό: «Ήταν περήφανος Έλληνας»

Η θάλασσα που τόσο αγάπησε έμελλε να είναι η τελευταία του κατοικία, καθώς τον πήρε για πάντα κοντά της. Η είδηση της βύθισης του αλιευτικού «Lily Jean» στα παγωμένα νερά της Μασαχουσέτης συγκλονίζει όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Μεσαρά Κρήτης, την αγαπημένη πατρίδα του 33χρονου επαγγελματία ψαρά που καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου. Σε ένα συγκινητικό της μήνυμα, η  αδερφή του 33χρονου Γιάννη δήλωσε στο Κρήτη TV: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Ο Γιάννης Ρουσανίδης έφυγε για την Αμερική για να κυνηγήσει τα όνειρά του και δυστυχώς χάθηκε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας στον Ατλαντικό μαζί με ακόμη έξι ψαράδες . Μετά από 24 ώρες αγωνιωδών ερευνών υπό πολικές συνθήκες, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε το τέλος των προσπαθειών με την οικογένεια και τους φίλους του Γιάννη σε Αμερική και Κρήτη να είναι σε βαθύ πένθος.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
00:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία-Θράκη: Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα σε Νευροκόπι και περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου

Κλειστά θα είναι τα σχολεία τη Δευτέρα (2/2) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε περιοχές τ...
22:59 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα του 27χρονου – Οι έρευνες στο εργασιακό του περιβάλλον και η εκτέλεση «καρμπόν» πριν από 2 χρόνια στη Μάνδρα

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονίας του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε...
22:51 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Δράμα: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών του Χιονοδρομ...
22:22 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Βιολάντα:» Οι ανατριχιαστικοί διάλογοι λίγες ώρες πριν από την φονική έκρηξη για «μυρωδιά σαν υγραέριο» – «Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό» κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας

Ευρήματα, έγγραφα, πιστοποιητικά, άδειες και κυρίως τις υπογραφές σε όλα αυτά, ξεσκονίζουν οι ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα