Εθνική πόλο γυναικών: Συνέτριψε 23-6 την Κροατία και περιμένει αντίπαλο στους ημιτελικούς

  • Η εθνική πόλο γυναικών ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, συντρίβοντας 23-6 την Κροατία και τερματίζοντας πρώτη στον Ε’ όμιλο.
  • Πλέον, το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στους ημιτελικούς της Τρίτης, ο οποίος θα προκύψει από τον αγώνα Ολλανδίας και Ισπανίας.
  • Από ελληνικής πλευράς, σκόραραν όλες οι παίκτριες γηπέδου πλην της Τορνάρου, με τη Βάσω Πλευρίτου να αναδεικνύεται πρώτη σκόρερ του τουρνουά με 21 γκολ.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Με άλλη μια άνετη νίκη επί της Κροατίας (23-6), ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην Πορτογαλία και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στους “4” στα παιχνίδια που θα κρίνουν τα μετάλλια.

Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη συνέτριψε 23-6 την Κροατία, τερμάτισε πρώτο και αήττητο στον Ε΄ όμιλο και πλέον ετοιμάζεται για τον ημιτελικό της Τρίτης που θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα του αγώνα που ακολουθεί, ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ισπανία (μπορεί να είναι κάποια από τις δύο ή η Ουγγαρία).

Η εθνική, η οποία παρατάχθηκε σήμερα χωρίς τον αρχηγό, Ελευθερία Πλευρίτου, προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο τρίλεπτο και μετέτρεψε νωρίς-νωρίς τον αγώνα σε τυπική διαδικασία. Παρότι κάποια λάθη και μερικές αποκρούσεις της Φρκέτιτς ανέκοψαν προσωρινά τον ελληνικό ρυθμό, στο δεύτερο οκτάλεπτο οι πρωταθλήτριες κόσμου ανέβασαν ξανά… στροφές και έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενες 11-2.

Από ελληνικής πλευράς, σκόραραν όλες οι παίκτριες γηπέδου πλην της Τορνάρου (η οποία έχασε πέναλτι), με τη Βάσω Πλευρίτου να σταματάει στα έξι τέρματα και να είναι η πρώτη σκόρερ του τουρνουά με 21 γκολ. Από ένα ημίχρονο αγωνίστηκαν και πάλι οι δύο τερματοφύλακες, Ιωάννα Σταματοπούλου και Ευαγγελία Καρύτσα.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 1, Νίνου 2, Πάτρα 2, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 6, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 1

Κροατία (Μία Σίμουνιτς): Τρόγιαν, Στιπάνοφ, Πέσιτς, Γ. Μπούτιτς 2, Μ. Μπούτιτς 1, Γκλας, Μέντιτς, Ρόγκουλ, Ρόζιτς 3, Μπάρισιτς, Κάνγκλερ, Φρκέτιτς, Λούλιτς, Ετέροβιτς

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

  • Ιταλία – Γαλλία 24-5
  • Ελλάδα – Κροατία 23-6

Η βαθμολογία στον Ε’ Όμιλο

  1. Ελλάδα 9 (61-21)
  2. Ιταλία 6 (58-32)
  3. Κροατία 3 (33-56)
  4. Γαλλία 0 (19-62)

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

03/02 19:15 Ελλάδα – Ολλανδία ή Ισπανία ή Ουγγαρία

03/02 21:15 Ολλανδία ή Ισπανία ή Ουγγαρία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών

05/02 19:15 Μικρός Τελικός

05/02 21:15 Μεγάλος Τελικός

01:30 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

