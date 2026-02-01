ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Σε κλίμα συγκίνησης ο Δικέφαλος πήρε εύκολα τη νίκη – Ράγισαν καρδιές στο 27’

Σύνοψη από το

  • Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που έγινε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση λόγω του πρόσφατου πένθους.
  • Οι Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Πέλκας και Βολιάκο πέτυχαν τα γκολ για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο κανένας δεν πανηγύρισε σε ένδειξη σεβασμού για τους νεκρούς φίλους του συλλόγου.
  • Στο 27ο λεπτό, το παιχνίδι σταμάτησε για απόδοση τιμής με πυρσούς, ενώ παίκτες και διαιτητές φορούσαν μπλουζάκια με το μήνυμα «27/01/2026 ΑΘΑΝΑΤΟΙ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ

Σε ένα παιχνίδι που έγινε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Συγκλονιστικές στιγμές στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα και εκατοντάδες στεφάνια – Δόνησε την Τούμπα το «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (5’), Κίριλ Ντεσπόντοφ (8’), Δημήτρης Πέλκας (19’), Αλεσάντρο Βολιάκο (26’) πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, ωστόσο κανένας δεν πανηγύρισε σε ένδειξη σεβασμού για τους οκτώ νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ (επτά στη Ρουμανία κι ένας στη Λάρισα). Με φάουλ ο Βόλνεϊ Φέλτες (12’) πέτυχε το γκολ της τιμής για τους Σερραίους που συμμετείχαν στο όλο πένθος.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ έδειξε τις προθέσεις του. Κι αν στο 2’ ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης εκτινάχθηκε εντυπωσιακά για να διώξει το βολέ του Γιάννη Κωνσταντέλια, τρία λεπτά μετά ήρθε το 1-0. Από σέντρα του Ντεσπόντοφ, ο Γερεμέγεφ βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ – πρώτο γκολ του Σουηδού φορ με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Tρία λεπτά μετά, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Γερεμέγεφ να παίρνει την μπάλα από τον Κωνσταντέλια και να βρίσκει ωραία με «σκαφτή» πάσα τον Βούλγαρο που με εναέριο πλασέ πέτυχε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να μειώσουν πολύ γρήγορα.

Ο Φέλτες με έξυπνη εκτέλεση φάουλ, χαμηλά και δίπλα από τον ξαπλωμένο αμυνόμενο, άφησε ανήμπορο τον Γίρι Παβλένκα, κάνοντας το 2-1 μόλις στο 12’. Η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Επτά λεπτά μετά, ο Ντεσπόντοφ έκανε τη σέντρα, ο Γερεμέγεφ γυριστή κεφαλιά και ο Πέλκας με υπέροχο γυριστό ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-1.

Το κρεσέντο των παικτών του Λουτσέσκου συνεχίστηκε. Εκτέλεση φάουλ από τον Πέλκα, προβολή του Βολιάκο και 4-1 στο 26’. Στο επόμενο λεπτό, το παιχνίδι σταμάτησε και όλο το γήπεδο της Τούμπας «φωτίστηκε» από δεκάδες πυρσούς – απόδοση τιμής για τους επτά νεκρούς στις (27/1).

Όταν ξανάρχισε ο αγώνας, ο Κωνσταντέλιας… ξαπλώθηκε μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ, κρατώντας τον δεξί οπίσθιαιο μηριαίο του, με τον Χατσίδη να περνάει στη θέση του. Το δεύτερο μέρος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με εξαίρεση το 5-1 που σημείωσε ο Χατσίδης με κοντινό πλασέ, γκολ όμως που ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR για χρήση χεριού στο κοντρόλ του νεαρού επιθετικού.

Οι παίκτες, προπονητές και άνθρωποι των αποστολών και των δύο ομάδων πήγαν μπροστά στη Θύρα 4 αφήνοντας στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των επτά νεκρών του τροχαίου στη Ρουμανία. Παράλληλα, οι παίκτες και των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που έγραφαν «27/01/2026 ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

ΠΑΟΚ
Φωτό από Intime

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78’ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45’ Χατσίδης), Πέλκας (66’ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78’ Τάισον).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87’ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76’ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46’ Μασκανάκης).

Οι παίκτες, προπονητές και άνθρωποι των αποστολών και των δύο ομάδων πήγαν μπροστά στη Θύρα 4 αφήνοντας στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των επτά νεκρών του τροχαίου στη Ρουμανία. Παράλληλα, οι παίκτες και των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που έγραφαν «27/01/2026 ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
00:01 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εθνική πόλο γυναικών: Συνέτριψε 23-6 την Κροατία και περιμένει αντίπαλο στους ημιτελικούς

Με άλλη μια άνετη νίκη επί της Κροατίας (23-6), ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσ...
23:25 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοπαλία στο ντέρμπι με πέναλτυ στο 90+16′ για τους Πειραιώτες – Έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων

Ο Ταρέμι για τον Ολυμπιακό στο 90+16 ευστόχησε σε πέναλτι μέσω VAR και ισοφάρισε, στο ντέρμπι ...
21:38 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστές Τεττέη και Αντίνο

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Τεττέη και Σαντίνο Αντίνο (η συνεργασία των οποίων στο 2...
20:26 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Συγκλονιστικές στιγμές στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Δάκρυα και εκατοντάδες στεφάνια – Δόνησε την Τούμπα το «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Δάκρυα, συνθήματα και κλίμα συναισθηματικής φόρτισης στην Τούμπα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα