Σοβαρές καταγγελίες από Κώστα Καραπαπά για τραμπουκισμούς της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού – Δείτε τι δήλωσε

Σύνοψη από το

  • Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για «τραμπούκικη επίθεση» του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι.
  • Ο κ. Καραπαπάς έκανε λόγο για «ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια» και κάλεσε τον εισαγγελέα να επέμβει για «αυτή την συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου».
  • Η ΑΕΚ απάντησε στις καταγγελίες ως «φαντασιοπληξίες» και «μυθεύματα», τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και τραμπουκισμοί» και πως «όλοι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σοβαρές καταγγελίες από Κώστα Καραπαπά για τραμπουκισμούς της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού – Δείτε τι δήλωσε

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες για τα όσα συνέβησαν στο τέλος του ντέρμπι. Μιλώντας μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1-1), ο Κώστας Καραπαπάς έκανε λόγο για  τραμπούκικηεπίθεση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και κάλεσε τον εισαγγελέα να επέμβει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, είδαν όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις. Έπειτα είδαμε την εισβολή του κ.Ηλιόπουλου. Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει, αυτό συνεχίστηκε. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά κι έπειτα ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια.

Είμαστε Ολυμπιακός και δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτό τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Το γεγονός πως αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Απηύθυνε προσωπικές απειλές.

Έφτασε το σημείο να υβρίσει και να επιτεθεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα, ήταν απόψε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί προς τον κ.Μεντιλίμπαρ. Ξέρουμε κι εμείς το ποιόν του καθενός. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θ’ ασχοληθεί με αυτή την συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου.

Πρέπει να ντρέπονται. Περιμένω να δω τις εκθέσεις των αξιωματούχων, των παρατηρητών, των διαιτητών για να δούμε αν αποτυπώνεται η αλήθεια».

Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός – Δηλώσεις στη μεικτή ζώνη

Απάντηση ΑΕΚ περί «φαντασιοπληξιών»: «Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή»

Οι τοποθετήσεις του κ. Καραπαπά και η διαρροή του Ολυμπιακού προκάλεσαν την αντίδραση της ΑΕΚ η οποία στη δική της μεταμεσονύχτια τοποθέτηση αναφέρει:

«Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας: Ο κ. Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε καμία φυγή, ήταν στο γήπεδο μέχρι τις 00.10. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή. Αυτοί που καταγγέλλονται πρέπει να κρύβονται. Είναι κι αυτό στα πλαίσια των μυθευμάτων που αρέσκονται κάποιοι…

Φαντασιοπληξίες είναι και τα περί τραμπουκισμών… Εξ’ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και τραμπουκισμοί. Τα ψέματα τους προφανώς έχουν κοντά πόδια. Σε αντίθεση με αυτούς που χτύπησαν τον Ρότα και τον Κοϊτά στο γήπεδο τους. Ολοι θυμούνται τον ξυλοδαρμό τους, το θέμα είναι στην εισαγγελία και έχουν αναγνωριστεί οι δράστες, στο Καραϊσκάκη.

Όσο για τον Μεντιλίμπαρ, ο κ. Ηλιόπουλος είπε στους μεταφραστές του να του μεταφέρουν ότι δεν έχει τίποτα μαζί του κι ότι έχει με την ντροπή από κάποιους στον χώρο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Όλοι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
01:15 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εξοργισμένος με τη διαιτησία ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς: «Σκέτη ντροπή και αηδία, θέλω να κάνω… εμετό» – Δείτε βίντεο

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξω φρενών με τη διαιτησία του Ολλανδού Ντάνι Μάκελι...
01:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι, όσα έγιναν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε μετά το τέλος του μεγάλου ντέρμ...
00:01 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εθνική πόλο γυναικών: Συνέτριψε 23-6 την Κροατία και περιμένει αντίπαλο στους ημιτελικούς

Με άλλη μια άνετη νίκη επί της Κροατίας (23-6), ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσ...
23:25 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοπαλία στο ντέρμπι με πέναλτι στο 90+16′ για τους Πειραιώτες – Έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων

Ο Ταρέμι για τον Ολυμπιακό στο 90+16 ευστόχησε σε πέναλτι μέσω VAR και ισοφάρισε, στο ντέρμπι ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα