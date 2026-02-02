Εξοργισμένος με τη διαιτησία ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς: «Σκέτη ντροπή και αηδία, θέλω να κάνω… εμετό» – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξω φρενών με τη διαιτησία του Ολλανδού Ντάνι Μάκελι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
  • Τα παράπονά του εστιάστηκαν στο πέναλτι που δόθηκε στις καθυστερήσεις, καθώς και στην αγκωνιά του Ποντένσε που τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα.
  • Ο Σέρβος τεχνικός χρησιμοποίησε «σκληρές» εκφράσεις, δηλώνοντας ότι το συναίσθημα που του αφήνει η κατάσταση είναι «η αηδία, θέλω να κάνω… εμετό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εξοργισμένος με τη διαιτησία ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς: «Σκέτη ντροπή και αηδία, θέλω να κάνω… εμετό» – Δείτε βίντεο

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξω φρενών με τη διαιτησία του Ολλανδού Ντάνι Μάκελι στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, εστιάζοντας τα παράπονά του εκτός απ’ το πέναλτι που δόθηκε στις καθυστερήσεις και σε πολλές ακόμη υποδείξεις του ρέφερι στο ματς, όπως την αγκωνιά του Ποντένσε που τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοπαλία στο ντέρμπι με πέναλτι στο 90+16′ για τους Πειραιώτες – Έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων

Ο Σέρβος τεχνικός χρησιμοποίησε «σκληρές» εκφράσεις, τονίζοντας πως όσα έγιναν του προκαλούν «αηδία» και «εμετό».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Το βασικό σημείο αγωνιστικά ήταν η διπλή ευκαιρία που είχαμε μετά το γκολ μας με τον Γιόβιτς και τον Πινέδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να αναλύσω. Νιώθω λύπη για τους παίκτες μου, που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, και για όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι, όσα έγιναν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Αυτό που ήθελα να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δώσαμε τα πάντα. Αισθανόμαστε λύπη όχι για το αποτέλεσμα ή την εμφάνιση, αλλά γι’ αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, τα έχουμε αντιμετωπίσει και με άλλες ομάδες και θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον.

Στο τέλος, σκέτη ντροπή. Το πέναλτι, η αγκωνιά του Ποντένσε που δεν την είδε κανένας στο VAR. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τα όσα έχουν καταφέρει και συνεχίζουμε δυνατά. Όταν ρώτησα τι πάνε να δουν στο VAR, μου είπαν για πιθανό χέρι. Το συναίσθημα που μου αφήνει αυτή η κατάσταση είναι η αηδία, θέλω να κάνω… εμετό».

Απόσπασμα από τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

01:30 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

