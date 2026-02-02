Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι, όσα έγιναν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Σύνοψη από το

  • Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υπογράμμισε πως το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ «ήταν ξεκάθαρο» και «δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα».
  • Αναφερόμενος στην εικόνα των ερυθρόλευκων, ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε ικανοποιημένος από το πρώτο μέρος, όπου η ομάδα του «πάτησε αρκετά στον αντίπαλο γήπεδο, πίεσε και δημιούργησε κίνδυνο».
  • Ο Ισπανός τεχνικός άσκησε κριτική για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα, τονίζοντας πως «όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο» και ότι «το ποδόσφαιρο δεν θα πάει έτσι μπροστά…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι, όσα έγιναν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε μετά το τέλος του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ πως το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων «ήταν ξεκάθαρο», ενώ αναφερόμενος στην ατμόσφαιρα του αγώνα τόνισε πως όσα συνέβησαν δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοπαλία στο ντέρμπι με πέναλτι στο 90+16′ για τους Πειραιώτες – Έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

-Για το ματς και την εικόνα των ερυθρόλευκων:

«Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, μετά το 1-0 πέσαμε λιγάκι. Στο τέλος ήρθε το πέναλτι, το οποίο ήταν ξεκάθαρο και δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα».

-Για το τι του άρεσε και τι όχι:

«Μου άρεσε το πρώτο μέρος, εκτός από το πρώτο τέταρτο. Πατήσαμε αρκετά στον αντίπαλο γήπεδο, πιέσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Χθες με ρώτησες τι γνώμη έχω για τις τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και σου είπα ότι ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Σήμερα όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εξαιτίας των καπνογόνων ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει για αρκετά λεπτά, μετά το γκολ ξανασταμάτησε, στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα. Όσα βρέθηκαν γύρω μας ήταν άσχημα. Το ποδόσφαιρο δεν θα πάει έτσι μπροστά…».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
01:30 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρές καταγγελίες από Κώστα Καραπαπά για τραμπουκισμούς της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού – Δείτε τι δήλωσε

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες για...
01:15 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εξοργισμένος με τη διαιτησία ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς: «Σκέτη ντροπή και αηδία, θέλω να κάνω… εμετό» – Δείτε βίντεο

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξω φρενών με τη διαιτησία του Ολλανδού Ντάνι Μάκελι...
00:01 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εθνική πόλο γυναικών: Συνέτριψε 23-6 την Κροατία και περιμένει αντίπαλο στους ημιτελικούς

Με άλλη μια άνετη νίκη επί της Κροατίας (23-6), ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσ...
23:25 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοπαλία στο ντέρμπι με πέναλτι στο 90+16′ για τους Πειραιώτες – Έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων

Ο Ταρέμι για τον Ολυμπιακό στο 90+16 ευστόχησε σε πέναλτι μέσω VAR και ισοφάρισε, στο ντέρμπι ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα