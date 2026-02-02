Ο make up artist Θάνος Βογιατζής θεωρεί «υπερβολικές» τις Ελληνίδες στο μακιγιάζ – Τι δήλωσε για Ναταλία Γερμανού και Μιμή Ντενίση

«Υπερβολικές λόγω ανασφάλειας» θεωρεί τις Ελληνίδες που συνεργάζεται στον χώρο του θεάματος ο κορυφαίος make up artist Θ. Βογιατζής, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ακόμα και με τη Ν. Γερμανού που συνεργάζεται πολλά χρόνια «διαφωνούμε συχνά για το μακιγιάζ», ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον επαγγελματισμό της Μιμή Ντενίση.

«Το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι Ελληνίδες στο μακιγιάζ είναι η υπερβολή. Η ανασφάλεια τους, κάποιες φορές, τις κάνει να είναι υπερβολικές. Πιστεύω πως κάποιες έχουν εθιστεί και με την εικόνα τους από τα φίλτρα στα social media και νομίζουν ότι έτσι πρέπει να είναι», ανέφερε ο Θάνος Βογιατζής στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται” και την Ελιάνα Χρυσικοπούλου, για την τηλεόραση του Alpha.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θάνος Βογιατζής εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν μου αρέσει που οι γυναίκες μοιάζουν ίδιες στα social media και, επειδή αυτό δεν αφορά μόνο στο μακιγιάζ αλλά και στις επεμβάσεις, πιστεύω ότι έχει γίνει μια καταστροφή. Δηλαδή βλέπω κοπέλες που πάνε και πειράζουν τα χίλια τους, όχι απλά λίγο για να φαίνονται μεγαλύτερα, κάτι υπερβολικά αποτελέσματα που μόνο όμορφα δεν είναι. Αισθάνεσαι ότι έχουν τραυματιστεί”.

Πέραν από τις υπερβολές που παρατηρεί στο μακιγιάζ των Ελληνίδων ο make up artist αναφέρθηκε και στην εβδομάδα που πέρασε πλάι στη Μαράια Κάρεϊ.

“Είχε έρθει η Μαράια Κάρει στην Ελλάδα και βρέθηκα να ‘μαι μαζί της στο προσωπικό της σκάφος για μια εβδομάδα. Παρόλο που ‘ρθε εδώ, δεν βγήκε ποτέ έξω, όλες τις ημέρες ήταν μέσα στο σκάφος. Βγήκε μόνο μια φορά για να φάει στη Σαντορίνη και άλλη μια φορά στη Μύκονο” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Θάνος Βογιατζής στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

Τέλος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη στοχοπροσήλωση της Μιμής Ντενίση, το «πόσο τη νοιάζει η δουλειά της», ενώ αποκάλυψε ότι φοβάται τα ανσασέρ και γι’ αυτό ανεβοκατεβαίνει στον 6ο όροφο που μένει με τα πόδια.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: