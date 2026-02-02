Κακοκαιρία-Θράκη: Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα σε Νευροκόπι και περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου

Κλειστά θα είναι τα σχολεία τη Δευτέρα (2/2) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε περιοχές της Θράκης.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία του δήμου Μύκης στην Ξάνθη. Παράλληλα, στο Νευροκόπι, έπειτα από απόφαση του δημάρχου και σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας, με τη μαθησιακή διαδικασία να συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Επιπλέον, κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα και τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ, που υπάγονται στον Δήμο Σουφλίου.