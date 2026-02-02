Νέα ανάρτηση Δημήτρη Γιανακόπουλου… εν μέσω βροχής: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»

Σύνοψη από το

  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Instagram, δηλώνοντας εν μέσω βροχής στην οικία του ότι «Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό».
  • Είχε προηγηθεί δήλωση του λίγη ώρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στο Παλέ όπου ζήτησε παραιτήσεις από προπονητές και παίκτες.
  • Στη συνέχεια των μεταμεσονύχτιων stories του ανέβασε το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή «Μη του μιλάτε του τρελού».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νέα ανάρτηση Δημήτρη Γιανακόπουλου… εν μέσω βροχής: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»

«Ξαναχτυπά» με νέα του ανάρτηση στο Instagram ο πρόεδρος του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος δηλώνοντας εν μέσω βροχής στην οικία του ότι «Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό», αναφερόμενος στην κατάκτηση από την ομάδα του της πρώτης θέσης στην 8η Euroleague.

Είχε προηγηθεί δήλωση του λίγη ώρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στο Παλέ όπου ζήτησε παραιτήσεις από προπονητές και παίκτες.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».

Στη συνέχεια των μεταμεσονύχτιων stories του ανέβασε το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή «Μη του μιλάτε του τρελού»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
01:30 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρές καταγγελίες από Κώστα Καραπαπά για τραμπουκισμούς της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού – Δείτε τι δήλωσε

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες για...
01:15 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εξοργισμένος με τη διαιτησία ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς: «Σκέτη ντροπή και αηδία, θέλω να κάνω… εμετό» – Δείτε βίντεο

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς ήταν έξω φρενών με τη διαιτησία του Ολλανδού Ντάνι Μάκελι...
01:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι, όσα έγιναν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε μετά το τέλος του μεγάλου ντέρμ...
00:01 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Εθνική πόλο γυναικών: Συνέτριψε 23-6 την Κροατία και περιμένει αντίπαλο στους ημιτελικούς

Με άλλη μια άνετη νίκη επί της Κροατίας (23-6), ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα