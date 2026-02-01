Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: Να παραιτηθείτε όλοι σας, είστε ξεφτιλισμένοι

Σύνοψη από το

  • Ξέσπασε κατά προπονητών και παικτών του Παναθηναϊκού ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα-σοκ από τον Άρη, καλώντας τους να παραιτηθούν όλοι τους.
  • Ο Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε ντροπιαστική την ήττα και τόνισε ότι είναι αδιανόητο ένας Παναθηναϊκός των 40 εκατομμυρίων ευρώ να γνωρίζει τέτοια ήττα.
  • Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε πως, ανεξαρτήτως διαιτησίας, η εικόνα της ομάδας είναι απαράδεκτη και κάλεσε τους παίκτες να «αρχίσουν επιτέλους να παίζουν μπάσκετ».
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιαννακόπουλος

Ξέσπασε κατά προπονητών και παικτών του Παναθηναϊκού μετά την ήττα-σοκ από τον Άρη, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε μέσω story στο Instagram πως, ανεξαρτήτως διαιτησίας, η εικόνα της ομάδας είναι απαράδεκτη, τονίζοντας ότι προπονητές και παίκτες αδυνατούν να αντιληφθούν το μέγεθος του συλλόγου που εκπροσωπούν. Μάλιστα, χαρακτήρισε ντροπιαστική την ήττα και υποστήριξε ότι μετά από μια τέτοια εμφάνιση, η μοναδική αξιοπρεπής επιλογή θα ήταν η παραίτηση όλων.

Σε εξαιρετικά σκληρό τόνο, ο Γιαννακόπουλος έκανε λόγο για «ξεφτίλα», υπογράμμισε ότι δεν χωρούν δικαιολογίες περί διαιτησίας ή εξωαγωνιστικών παραγόντων και στάθηκε με έμφαση στο τεράστιο μπάτζετ της ομάδας, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο ένας Παναθηναϊκός των 40 εκατομμυρίων ευρώ να γνωρίζει τέτοια ήττα. Παράλληλα, κάλεσε τους παίκτες να «αρχίσουν επιτέλους να παίζουν μπάσκετ» και να συνειδητοποιήσουν πού βρίσκονται.

Αναλυτικά:

«Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος!

Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε που βρίσκεστε! Άντε μπράβο…»

