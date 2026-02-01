Ο Άρης τιμώρησε τον αδιόρθωτο Παναθηναϊκό με 102 – 95 – Οι πράσινοι χάνουν τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη με 102-95 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση (87-87 κ.α.), για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.
  • Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -15 και οδήγησε το ματς στην παράταση. Εκεί, ο Άρης διατήρησε την ψυχραιμία του και με καθοριστικό τρίποντο του Μποχωρίδη «κλείδωσε» τη νίκη.
  • Με την ήττα αυτή, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-2, χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη με 102-95 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση (87-87 κ.α.), για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως είδαν τους «πράσινους» να επιστρέφουν από το -15 και να οδηγούν το ματς στο επιπλέον πεντάλεπτο. Εκεί, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς διατήρησε την ψυχραιμία της και με καθοριστικό τρίποντο του Μποχωρίδη «κλείδωσε» τη νίκη. Πρωταγωνιστές για τον Άρη οι Μήτρου-Λονγκ, Νουά, Τζόουνς και Άντζουσιτς.

Με τη νίκη αυτή ο Άρης βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-7, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-2, χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ, καθώς τώρα πρέπει να ελπίζει σε ήττα εκτός προγράμματος από τον Ολυμπιακό, πριν ή μετά τη δική τους μονομαχία στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87κ.α, 102-95 παρ.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τις χαμένες βολές, συνολικά 16, ενώ οι Μποχωρίδης και Μήτρου-Λονγκ πήραν την μπάλα στα χέρια τους και “καθάρισαν” για τον Άρη στις δύσκολες στιγμές.
Οι καλύτερες στιγμές Του Μήτρου-Λονγκ και του Μποχωρίδη:

Αποβλήθηκε ο Αταμάν

Στο 4′ πριν το τέλος αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στους διαιτητές ο Εργκίν Αταμάν και τον αντικατέστησε ο Χρήστος Σερέλης.

Στο τέλος του αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο μπήκε στο παρκέ και έγινε ένα με τους παίκτες πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων: Τι διευκρίνισε ο Λιβάνιος

ΚΟΜΥ: Ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη – 3.000 ωφελούμενοι και 21 κρίσιμες διακομιδές το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:46 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Επτά περιστέρια προσγειώθηκαν στην Τούμπα – Ένα απροσδόκητο περιστατικό λίγο πριν από το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι λίγοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας το απόγευμα της Κυριακή...
14:18 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ στο Australian Open – Νίκησε στον τελικό τον «θρύλο» Τζόκοβιτς

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγραψε ιστορία στο Australian Open 2026, κερδίζοντας τον «γίγαντα» Νόβακ Τζόκ...
11:14 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Επικό σκηνικό σε αγώνα πυγμαχίας: Δέχθηκε γροθιά και του έφυγε η… περούκα – Βίντεο

Ο πυγμάχος Τζάρελ Μίλερ (Jarrell Miller) κέρδισε στον αγώνα που έδινε το βράδυ του Σαββάτου, έ...
06:22 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο 22χρονος ομογενής Γιώργος Φρανκς κατέρριψε ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη στα 400 μ. κλειστού στίβου

Ο 22χρονος ομογενής από τις ΗΠΑ, Γιώργος Φρανκς κατάφερε να γράψει ιστορία στον ελληνικό στίβο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα