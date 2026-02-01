Ο Άρης τιμώρησε τον αδιόρθωτο Παναθηναϊκό με 102 – 95 – Οι πράσινοι χάνουν τη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άρης πανηγύρισε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη με 102-95 επί του Παναθηναϊκού, στην παράταση (87-87 κ.α.), για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως είδαν τους «πράσινους» να επιστρέφουν από το -15 και να οδηγούν το ματς στο επιπλέον πεντάλεπτο. Εκεί, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς διατήρησε την ψυχραιμία της και με καθοριστικό τρίποντο του Μποχωρίδη «κλείδωσε» τη νίκη. Πρωταγωνιστές για τον Άρη οι Μήτρου-Λονγκ, Νουά, Τζόουνς και Άντζουσιτς.

Με τη νίκη αυτή ο Άρης βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-7, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 14-2, χάνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ, καθώς τώρα πρέπει να ελπίζει σε ήττα εκτός προγράμματος από τον Ολυμπιακό, πριν ή μετά τη δική τους μονομαχία στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87κ.α, 102-95 παρ.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τις χαμένες βολές, συνολικά 16, ενώ οι Μποχωρίδης και Μήτρου-Λονγκ πήραν την μπάλα στα χέρια τους και “καθάρισαν” για τον Άρη στις δύσκολες στιγμές.

Οι καλύτερες στιγμές Του Μήτρου-Λονγκ και του Μποχωρίδη:

Αποβλήθηκε ο Αταμάν

Στο 4′ πριν το τέλος αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στους διαιτητές ο Εργκίν Αταμάν και τον αντικατέστησε ο Χρήστος Σερέλης.

Στο τέλος του αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο μπήκε στο παρκέ και έγινε ένα με τους παίκτες πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη.