Ρία Ελληνίδου: Μου τη σπάει η ενασχόληση των ΜΜΕ με την προσωπική μου ζωή

Στο πλατό της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha, βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου το μεσημέρι της Κυριακής (01/02).

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως ενοχλείται, ιδιαίτερα, όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική της ζωή.

«Μου τη σπάει η ενασχόληση των ΜΜΕ με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δεν κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή».

«Με αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα. Από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου. Δεν πειράζει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά δεν πειράζει».

«Το καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα. Δεν θα κλειστώ στο κλουβί, σίγουρα. Προσπαθώ πάντως να μην προκαλώ, δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνω. Όλα πάνε πολύ καλά στη ζωή μου» πρόσθεσε, ακόμα, η Ρία Ελληνίδου.