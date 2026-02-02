Απλησίαστα τα ενοίκια: Ακόμη και 1.000 ευρώ για 50 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας – Έρχονται νέα μέτρα για να «πέσουν» στην αγορά περισσότερα σπίτια

Απλησίαστα έχουν γίνει τα ενοίκια σε όλη την Ελλάδα, με χιλιάδες νοικοκυριά να καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα ακόμη και έναν κατώτατο μισθό μόνο για τη μίσθωση μιας γκαρσονιέρας. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Δικτύου E-Real Estate από το 2022 έως σήμερα τα ενοίκια στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 31,7%, με την μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στην περιοχή των Αμπελοκήπων κατά 72%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας «η στέγαση στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επείγοντα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 42,8% των Ελλήνων ζει σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν ενοίκια, δάνεια ή λογαριασμούς, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 9,2%. Η Βουλγαρία, η δεύτερη στη λίστα, καταγράφει 18,7%, γεγονός που σημαίνει ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι περίπου 4,5 φορές μεγαλύτερο ακόμη και σε σύγκριση με τη δεύτερη χώρα της Ευρώπης».

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το κόστος στέγασης έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που αντιστοιχούν στο 60%-70% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ για οικογενειακή κατοικία μπορεί να απορροφήσει σχεδόν το σύνολο ενός «καλού» μισθού, αναγκάζοντας μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας να περιορίζουν ακόμη και βασικές ανάγκες τους.

Η Ελλάδα παρουσιάζει, επιπλέον, μια ιδιαίτερη πρόκληση: Οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό σπίτι σε μέση ηλικία τα 30,7 έτη, πολύ αργότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 26,2 ετών, και όταν τελικά προσπαθούν να ζήσουν ανεξάρτητα, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη στέγαση.

Μεγάλες αυξήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαθέσιμες αγγελίες ακινήτων σε περιοχές της Αθήνας με τη μεγαλύτερη ζήτηση από οικογένειες για ενοικίαση κατοικίας, η μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης φτάνει στα 12,35 ευρώ το τ.μ. από 9,8 ευρώ το τ.μ. το 2022 για διαμέρισμα 80τμ-110τμ άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000, καταγράφοντας άνοδο 26%.

Η μέση κατώτατη ζητούμενη τιμή φτάνει τα 10,39 ευρώ το τ.μ. από 8,15 ευρώ το τ.μ. το 2022, ενώ η μέση ανώτατη στα 15,42 ευρώ το τ.μ. από 11,4 ευρώ το τ.μ. το 2022. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια για κατοικία 100 τ.μ. θα πρέπει να καταβάλει από 1.039 έως 1.542 ευρώ το μήνα, έναντι 980 έως 1.488 ευρώ το 2024 και 900 έως 1.310 ευρώ το 2023.

Στα δυτικά προάστια το μέσο κόστος μίσθωσης για κατοικία 100 τ.μ. άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής μετά το 2000, ανέρχεται σε 943 ευρώ το μήνα στο Περιστέρι από 730 ευρώ το 2022 και σε 976 ευρώ το μήνα στην Πετρούπολη από 750 ευρώ το 2022.

Οι τιμές ενοικίων αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στην Γλυφάδα η άνοδος των ενοικίων φτάνει το 53%, στην Βούλα 52%, στον Νέο Κόσμο 37%, στην Καλλιθέα το 35%, στην Κηφισιά 33%, στο Μαρούσι 27%, στο Παγκράτι 26%, στο Μαρούσι 27%, στην Κυψέλη 24%, στο Παλαιό Φάληρο 19%, στον Πειραιά 17,7%, στην Νέα Σμύρνη 13%, στον Χολαργός 12% και στο Χαλάνδρι 6%.

Χαρακτηριστικό της μεγάλης ανόδου του κόστους στέγασης αποτελεί το γεγονός ότι για κατοικίες από 80 έως 110 τ.μ. ζητούνται τα εξής μισθώματα:

Στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο ενοίκιο άνω των 700 ευρώ εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000 ευρώ.

Στα βόρεια προάστια, 9 στα 10 σπίτια έχουν μίσθωμα άνω των 800 ευρώ εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1.000 ευρώ.

Στα νότια προάστια, 9 στα 10 σπίτια έχουν μίσθωμα άνω των 800 ευρώ εκ των οποίων τα 7 πάνω από 1.000 ευρώ.

Στις περιοχές του Πειραιά, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700 ευρώ εκ των οποίων τα 3 πάνω από 1.000 ευρώ.

Στις περιοχές του Υπολοίπου Αττικής, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700 ευρώ εκ των οποίων τα 1 πάνω από 1.000 ευρώ.

«Η συνεχής άνοδος των τιμών, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και η επενδυτική δραστηριότητα ξένων επενδυτών στο κέντρο και στα νότια προάστια – ιδιαίτερα τα προηγούμενα έτη έχουν εντείνει την πρόκληση, καθιστώντας την πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία ολοένα και δυσκολότερη», τονίζει ο Θ. Μπάκας.

Νέα μέτρα για να μειωθούν οι τιμές στα ενοίκια

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών υλοποιεί μια συνολική δέσμη μέτρων, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν τα κλειστά ακίνητά τους ενώ την ίδια στιγμή προχωρά στην καταβολή επιδομάτων ενοικίων σε όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αναλυτικότερα, την άνοιξη αναμένεται να «τρέξει» το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ και το οποίο θα δίνει στα νοικοκυριά επιδότηση έως και 90%, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ για να ανοίξουν ένα κλειστό σπίτι. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ανοιχτό και προτεραιότητα θα δίνεται στους πολίτες που έχουν υποβάλει νωρίς την αίτηση τους για την ένταξη.

Επίσης, η κυβέρνηση προχωρά στη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», προχωρά άμεσα η κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.