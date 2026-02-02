Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Φεβρουαρίου

  • Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο όσοι/ες φέρουν το όνομα: Υπαπαντή, Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα.
  • Η Υπαπαντή του Κυρίου, που εξιστορείται από τον ευαγγελιστή Λουκά, συνέβη σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού Ιησού, όταν η Παρθένος Μαρία και ο Ιωσήφ πήγαν στο Ναό της Ιερουσαλήμ.
  • Εκεί, ο υπερήλικας Συμεών δέχθηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του, αποδεικνύοντας ότι ο Κύριος δεν ήρθε να καταργήσει αλλά να συμπληρώσει τον Μωσαϊκό νόμο.
Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Υπαπαντή, Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Το γεγονός αυτό εξιστορεί ο ευαγγελιστής Λουκάς στο κεφάλαιο Β’, στ. 22-35. Συνέβη σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού Ιησού. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, η Παρθένος Μαρία, αφού συμπλήρωσε το χρόνο καθαρισμού από τον τοκετό, πήγε στο Ναό της Ιερουσαλήμ μαζί με τον Ιωσήφ, για να εκτελεσθεί η τυπική αφιέρωση του βρέφους στο Θεό κατά το «πάν άρσεν διανοίγον μήτραν (δηλαδή πρωτότοκο) άγιον τω Κυρίω κληθήσεται» και για να προσφέρουν θυσία, που αποτελούνταν από ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια. Κατά τη μετάβαση αυτή, δέχθηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του ο υπερήλικας Συμεών (βλέπε 3 Φεβρουαρίου). Αυτό το γεγονός αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν ήλθε να καταργήσει τον Μωσαϊκό νόμο, όπως ισχυρίζονταν οι υποκριτές Φαρισαίοι και Γραμματείς, αλλά να τον συμπληρώσει, να τον τελειοποιήσει.

Κατά την ολονυκτία της Υπαπαντής στην Κωνσταντινούπολη, οι βασιλείς συνήθιζαν να παρευρίσκονται στο Ναό των Βλαχερνών. Η συνήθεια αυτή εξακολούθησε μέχρι τέλους της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

07:22 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

06:35 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

05:20 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

04:43 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

