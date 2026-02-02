Η Ιαπωνία ανέφερε πως εντόπισε σπάνιες γαίες στο βυθό του ωκεανού

Ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες εξορύχθηκαν από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, ανέφερε η Ιαπωνία.

«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ