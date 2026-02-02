Η Ιαπωνία ανέφερε πως εντόπισε σπάνιες γαίες στο βυθό του ωκεανού

Σύνοψη από το

  • Ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες εξορύχθηκαν από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, ανέφερε η Ιαπωνία.
  • Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Κέι Σάτο, χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».
  • Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η Ιαπωνία ανέφερε πως εντόπισε σπάνιες γαίες στο βυθό του ωκεανού

Ιζήματα που περιέχουν σπάνιες γαίες εξορύχθηκαν από βάθος 6.000 μέτρων, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εξερευνητικής αποστολής, ανέφερε η Ιαπωνία.

«Οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν, ιδίως η ακριβής ποσότητα των σπανίων γαιών που περιέχει» το δείγμα, σημείωσε ο Κέι Σάτο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε το εύρημα «σημαντικό επίτευγμα» τόσο από τη σκοπιά της «οικονομικής ασφάλειας» όσο και από αυτή της «θαλάσσιας ανάπτυξης».

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Τόκιο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για αυτά τα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
04:39 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

ΥΠΕΞ Ιράν για ενδεχόμενες συνομιλίες: «Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ» – «Χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέ...
03:38 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ «κατά της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο

Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπ...
02:36 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ντοναλντ Τραμπ: Αποφασισμένος να κλείσει το Κέντρο Κένεντι της Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση παρά τις αντιδράσεις καλλιτεχνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να κλείσει για περίοδο περίπου δυο ετ...
01:54 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κολομβία: Πνίγηκε σε ναυάγιο ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών γνωστός κι ως «Γκονσαλίτο»

Ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία της Clan del Golfo—του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών στη...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα