Ένας νεκρός και επτά τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ «κατά της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο

  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε νέα πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.
  • Το Ισραήλ συνεχίζει τους σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 με τη Χεζμπολάχ.
  • Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν φυλλάδια στην Μπιντ Τζμπάιλ, προειδοποιώντας ότι μέλη της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν νοσοκομείο, γεγονός που καταδίκασε έντονα το λιβανικό υπουργείο Υγείας.
Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ η άλλη πλευρά ανέφερε πως στοχοποίησε μέλη και εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 κι υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ενός χρόνου -συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου- με τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός λέει κατά κανόνα πως στοχοποιεί μέλη ή υποδομές του σιιτικού κινήματος, ενώ συνεχίζει να κατέχει πέντε τομείς στο λιβανικό έδαφος στα σύνορα, που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε χθες πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην Άμπα, στον νομό Ναμπάτια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, βομβαρδίστηκε όχημα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός του, ενώ αγοράκι τραυματίστηκε διότι το όχημα της οικογένειάς του διερχόταν από το σημείο τη στιγμή του πλήγματος και κοριτσάκι καθώς έπαιζε στην αυλή του οικογενειακού σπιτιού.

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολάχ κοντά στην Άμπα «σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ».

Νωρίτερα χθες το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για βομβαρδισμό στη Σαΐντα με έναν τραυματία. Κατά τις πληροφορίες του ANI, στόχος ήταν εκσκαφέας που «προσπαθούσε να απομακρύνει συντρίμμια» προηγούμενης αεροπορικής επιδρομής.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως έβαλε στο στόχαστρο «οχήματα μηχανικού της Χεζμπολάχ» που χρησιμοποιούνταν για να ανοικοδομηθούν «εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής υποδομής».

Επίσης χθες, το ANI μετέδωσε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν φυλλάδια που είχαν σκοπό να εκφοβιστούν κάτοικοι της Μπιντ Τζμπάιλ, κοντά στα σύνορα. Το κείμενο προειδοποιούσε ότι μέλη της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν νοσοκομείο στην πόλη.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταδίκασε «με τον πλέον έντονο τρόπο τις απειλές εναντίον νοσοκομείων στον νότο», χαρακτηρίζοντάς τις «πολύ σοβαρή επίθεση και κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

Το νοσοκομείο Σάλα Γαντούρ στην Μπιντ Τζμπάιλ, το οποίο διαχειρίζεται η ισλαμική επιτροπή υγείας, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως τα φυλλάδια που ερρίφθησαν περιείχαν «ξεκάθαρη απειλή» για αυτό βασισμένη σε «εντελώς ψευδή και ανυπόστατα προσχήματα» και τόνισε πως απορρίπτει τις ισραηλινές προσπάθειες να δυσφημιστεί η δομή υγείας.

Το προαύλιο του νοσοκομείου Σάλα Γαντούρ και η περιοχή γύρω από τη δομή υγείας είχαν βομβαρδιστεί το 2024 από το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Υπό έντονη αμερικανική πίεση και με φόντο τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση των βομβαρδισμών του Ισραήλ η κυβέρνηση του Λιβάνου δεσμεύτηκε, όπως προβλεπόταν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να καταστρέψει τις στρατιωτικές υποδομές της ανάμεσα στα σύνορα και τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Το Ισραήλ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του λιβανικού στρατού στη διαδικασία αυτή και ερίζει πως η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζεται, ενώ από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Πάνω από 360 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

