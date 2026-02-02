Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Πιο συγκρατημένος είναι φέτος ο Λιάγκας» – Τι δήλωσε για «Καλημέρα Ελλάδα»

Για τα φετινά τηλεοπτικά πρόσωπα αλλά και τις κόντρες ανάμεσα στα πάνελ μίλησε η έμπειρη δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Τσόλκα σε συνέντευξη της στην εκπομπή “Εδώ Tv” την Κυριακή στο OPEN.

Με αφορμή την τηλεοπτική της συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, η Αλεξάνδρα Τσόλκα αναφέρθηκε αφενός στην κόντρα ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και αφετέρου στην απομάκρυνση της Άννας Λιθαθυνού από το “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Τσόλκα δήλωσε αρχικά πως “εκτιμώ πάρα πολύ τον κ. Κατσαρίδη, έχω συνεργαστεί στο θέατρο και ξέρω την ποιότητα του. Προσωπικά, τώρα, δεν μου αρέσει άνθρωποι που ακριβώς έχουν την πορεία τους και υπάρχουν σ’ αυτόν τον χώρο πολύ καιρό να κάθονται μεταξύ τους, ενώ είμαστε 10 άνθρωποι και να φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες”.

“Για ποια πράγματα και τσακωμούς δημόσιους; Το βρίσκω πλέον ακαλαίσθητο αυτό το δημόσιο. Από την πλευρά του ο Ουγγαρέζος, όλο αυτό με τα social media και με τα μπλοκ και τα ξεμπλόκ. Κατά την άποψη μου, μας βαριέται ο κόσμος μ’ αυτά”.

