Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Πιο συγκρατημένος είναι φέτος ο Λιάγκας» – Τι δήλωσε για «Καλημέρα Ελλάδα»

  • Η έμπειρη δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Τσόλκα μίλησε στην εκπομπή “Εδώ Tv” για τα φετινά τηλεοπτικά πρόσωπα και τις κόντρες ανάμεσα στα πάνελ.
  • Αναφέρθηκε στην κόντρα μεταξύ Πάνου Κατσαρίδη και Δημήτρη Ουγγαρέζου, δηλώνοντας ότι “δεν μου αρέσει άνθρωποι που ακριβώς έχουν την πορεία τους… να φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες”.
  • Η ίδια χαρακτήρισε “ακαλαίσθητο” το δημόσιο αυτό, προσθέτοντας για τον Ουγγαρέζο και τα social media πως “μας βαριέται ο κόσμος μ’ αυτά”.
Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Πιο συγκρατημένος είναι φέτος ο Λιάγκας» – Τι δήλωσε για «Καλημέρα Ελλάδα»

Για τα φετινά τηλεοπτικά πρόσωπα αλλά και τις κόντρες ανάμεσα στα πάνελ μίλησε η έμπειρη δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Τσόλκα  σε συνέντευξη της στην εκπομπή “Εδώ Tv” την Κυριακή στο OPEN.

Με αφορμή την τηλεοπτική της συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, η Αλεξάνδρα Τσόλκα αναφέρθηκε αφενός στην κόντρα ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και αφετέρου στην απομάκρυνση της Άννας Λιθαθυνού από το “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Τσόλκα δήλωσε αρχικά πως “εκτιμώ πάρα πολύ τον κ. Κατσαρίδη, έχω συνεργαστεί στο θέατρο και ξέρω την ποιότητα του. Προσωπικά, τώρα, δεν μου αρέσει άνθρωποι που ακριβώς έχουν την πορεία τους και υπάρχουν σ’ αυτόν τον χώρο πολύ καιρό να κάθονται μεταξύ τους, ενώ είμαστε 10 άνθρωποι και να φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες”.

“Για ποια πράγματα και τσακωμούς δημόσιους; Το βρίσκω πλέον ακαλαίσθητο αυτό το δημόσιο. Από την πλευρά του ο Ουγγαρέζος, όλο αυτό με τα social media και με τα μπλοκ και τα ξεμπλόκ. Κατά την άποψη μου, μας βαριέται ο κόσμος μ’ αυτά”.

07:14 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Τίτλοι τέλους του M.J. Trow – Μαζί Food & Travel 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Τίτλοι τέλους του M.J. Trow – Μαζί Food & Travel  &...
07:11 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Grammy 2026: Ηχηρό μήνυμα του Bad Bunny – «ICE out, δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί»

Ισχυρό μήνυμα κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) της κυβέρνησης Τραμπ που πρ...
05:48 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 2/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 2/2/2026.
05:43 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 2/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 2/2/2026.
