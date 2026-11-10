Demy: «Αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα μιλήσω ξανά για την προσωπική μου ζωή»

Η Demy μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου για την προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός τόνισε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει ξανά για τα προσωπικά της εκτός αν εξαναγκαστεί. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως τείνει προς την ανασφάλεια και ότι κατά καιρούς έχει βρεθεί σε καταστάσεις όπου υποτίμησε τον εαυτό της.

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Φωτογραφία: Instagram/demy_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Demy μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην προσωπική της ζωή.
  • Σε ερώτηση για το αν έχει υποτιμήσει τον εαυτό της, παραδέχτηκε: «Τείνω προς την ανασφάλεια, ας πούμε, το αντίθετο δεν μου έχει συμβεί ποτέ».
  • Σχετικά με τα προσωπικά της, η ίδια τόνισε: «Αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα μιλήσω ξανά για την προσωπική μου ζωή».

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Η Demy μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Ανάμεσα σε άλλα, η ταλαντούχα καλλιτέχνις αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι αν δεν εξαναγκαστεί, δεν θα μιλήσει ξανά για αυτή.

Όταν ρωτήθηκε για το αν της έχει συμβεί να έχει υποτιμήσει λίγο τον εαυτό της, η τραγουδίστρια και ηθοποιός απάντησε: «Νομίζω δυστυχώς, ότι είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που σε κάποια στιγμή της ζωής τους δεν θα το έχουν κάνει αυτό.

Τείνω προς την ανασφάλεια, ας πούμε, το αντίθετο δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δηλαδή να πιστεύω ότι είμαι κάτι παραπάνω απ’ ό,τι είμαι. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου τέτοιες καταστάσεις». 

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Demy εξήγησε πως: «Αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα μιλήσω ξανά για την προσωπική μου ζωή. Δηλαδή πρέπει πραγματικά είτε κάτι να δημοσιευτεί από μόνο του, που προφανώς δεν μπορείς να το ελέγξεις, είτε να μάθετε ότι παντρεύτηκα. Αλλιώς δεν θα μιλήσω ξανά πριν από αυτό». 

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