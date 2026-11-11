Αντώνης Μυριαγκός: «Δεν θεωρώ πως είμαι σπουδαίος ηθοποιός – Από την τηλεόραση βιοπορίζεσαι πολύ καλύτερα οικονομικά»

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Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 βρέθηκε ο Αντώνης Μυριαγκός, μιλώντας για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία, την επιστροφή της οικογένειάς του στην Ελλάδα, αλλά και τη στήριξη που δέχθηκε από την αδελφή του, Καλλιρρόη, στην απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ανθρώπους, αποκαλύπτοντας ότι χρειάζεται χρόνο μέχρι να αισθανθεί άνετα μαζί τους.

«Είμαι εντελώς διαφορετικός στη ζωή μου από τους ρόλους που ερμηνεύω. Στην πρώτη στιγμή μου με τους ανθρώπους είμαι εγκρατής. Θέλω τον χρόνο μου και χρειάζομαι μία δεύτερη ευκαιρία», ανέφερε αρχικά.

Ο Αντώνης Μυριαγκός θυμήθηκε επίσης τα παιδικά του χρόνια στον Καναδά, όπου έζησε μέχρι τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, πριν η οικογένειά του εγκατασταθεί στην Αθήνα.

«Μεγάλωσα στον Καναδά μέχρι το δημοτικό και μετά ήρθαμε στην Αθήνα. Μπορεί να λέω εκ των υστέρων ότι είναι διαφορετική η ζωή εκεί, αλλά εδώ ήρθα σε μία πολύ τρυφερή ηλικία και θέλαμε να προσαρμοστούμε στην Ελλάδα. Δεν το μετανιώνω. Δεν διάβαζα στο σχολείο. Εστίαζα μόνο στο μαθήματα που με ενδιέφεραν», δήλωσε.

Ξεχωριστή θέση είχε η αναφορά στην αδελφή του, Καλλιρρόη Μυριαγκού, η οποία τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής και βοήθησε τους γονείς τους να αποδεχθούν την επιλογή του.

«Χάρη στην αδελφή μου την Καλλιρρόη, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα και δεν έφεραν αντιρρήσεις στο να γίνω ηθοποιός. Η αδελφή μου ήταν πολύ υπέρ και ένθερμη υποστηρίκτρια», παραδέχτηκε, ενώ κλείνοντας συμπλήρωσε:

«Δεν θεωρώ ότι ήμουν σπουδαίος ζωγράφος, ούτε θεωρώ πως είμαι σπουδαίος ηθοποιός. Από την τηλεόραση βιοπορίζεσαι πολύ καλύτερα οικονομικά σε σχέση με το θέατρο. Στην τηλεόραση έβλεπα πράγματα που θαύμαζα, αλλά δεν με φανταζόμουν μέσα».