Επτά βήματα για σύνταξη από το Δημόσιο – Η νέα διαδικασία και οι παγίδες

Ολες οι αλλαγές για τον τρόπο με τον οποίο χιλιάδες ασφαλισμένοι διεκδικούν την κύρια σύνταξη, την επικουρική και το εφάπαξ τους.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με λίγα «κλικ» στον υπολογιστή θα μπορούν πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι να υποβάλουν την αίτησή τους για σύνταξη, χωρίς χειρόγραφα έντυπα και τις μέχρι σήμερα χρονοβόρες διαδικασίες. Τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης στο Δημόσιο, το οποίο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χιλιάδες ασφαλισμένοι διεκδικούν την κύρια σύνταξη, την επικουρική και το εφάπαξ τους.

Η νέα διαδικασία, ωστόσο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ηλεκτρονική υποβολή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν πότε μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους, ποια στοιχεία χρειάζεται να ελέγξουν και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων τους.

Καθοριστικό ρόλο εξακολουθούν να έχουν οι υπηρεσίες Προσωπικού του Δημοσίου, οι οποίες αναλαμβάνουν να συμπληρώσουν και να διαβιβάσουν τον υπηρεσιακό φάκελο στον e-ΕΦΚΑ. Η σωστή καταγραφή του χρόνου ασφάλισης, η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων και η έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών αποτελούν τα τρία βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν όσοι βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση. Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται σε δύο στάδια. Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σύνταξη γήρατος, ενώ από τις 9 Νοεμβρίου ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Και στις δύο περιπτώσεις καλύπτονται, κατά περίπτωση, η κύρια σύνταξη, η επικουρική, η εφάπαξ παροχή και οι παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Αναλυτικά η διαδικασία:

1. Έλεγχος των προϋποθέσεων

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία, ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να έχει διαπιστώσει ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν στην περίπτωσή του. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον συνολικό χρόνο ασφάλισης, στα έτη υπηρεσίας και σε τυχόν πλασματικούς χρόνους που απαιτούν αναγνώριση. Η ηλεκτρονική διαδικασία δεν αλλάζει τα όρια ηλικίας ούτε δημιουργεί νέο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αλλάζει αποκλειστικά ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται τα αιτήματα.

2. Λύση της υπαλληλικής σχέσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας ή αποστρατείας. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος που εξακολουθεί να υπηρετεί δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη υπηρεσιακή διαδικασία.

3. Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ο ασφαλισμένος επισκέπτεται την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Στη συνέχεια επιλέγει «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ» και την υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής. Από εκεί επιλέγει τον κατάλληλο τύπο αίτησης, ανάλογα με την παροχή που διεκδικεί.

4. Ελεγχος προσωπικών στοιχείων

Πριν από την οριστική υποβολή πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας.

Εάν το σύστημα δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τον ασφαλισμένο, απαιτείται επικαιροποίηση στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εντός 15 ημερών στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του, έχοντας μαζί του εκτυπωμένη την προεπισκόπηση της αίτησης.

5. Οριστική υποβολή και αποδεικτικό

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ασφαλισμένος πρέπει να εκτυπώσει και να διατηρήσει το αποδεικτικό υποβολής.

Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να παραμείνει απλώς στο προσωπικό του αρχείο. Πρέπει να παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

6. Συμπλήρωση του φακέλου

Η αρμόδια υπηρεσία αναλαμβάνει να συμπληρώσει το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης, γνωστό ως ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ, ή το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο, καθώς από τα υπηρεσιακά στοιχεία τεκμηριώνονται η διαδρομή του εργαζομένου στο Δημόσιο και τα δεδομένα που απαιτούνται για την εξέταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

7. Δικαιολογητικά και απόφαση

Η Διεύθυνση Προσωπικού διαβιβάζει την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον e-ΕΦΚΑ και, όπου απαιτείται, στο ΜΤΠΥ.

Ακολουθούν ο έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα, η έκδοση της σχετικής απόφασης και η διαδικασία καταβολής της παροχής.

Η ηλεκτρονική υποβολή δεν σημαίνει ότι η σύνταξη εκδίδεται αυτόματα ή ότι καταβάλλεται αμέσως μετά την αίτηση.

Οι παγίδες

Η πρώτη παγίδα αφορά στην ημερομηνία αποχώρησης. Η παραίτηση ή η λύση της υπαλληλικής σχέσης πρέπει να έχει προγραμματιστεί με βάση τις πραγματικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όχι απλώς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.

Η δεύτερη αφορά στις ασυμφωνίες στα προσωπικά στοιχεία. Ακόμη και αν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, μια εκκρεμότητα ταυτοποίησης μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της αίτησης.

Η τρίτη αφορά στον υπηρεσιακό φάκελο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βεβαιώνεται ότι η Διεύθυνση Προσωπικού έχει παραλάβει το αποδεικτικό και έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους φορείς κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Η ψηφιοποίηση δεν περιορίζεται στην κύρια σύνταξη. Περιλαμβάνει επίσης αιτήματα για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ και παροχές του ΜΤΠΥ, όπου υπάρχει σχετικό δικαίωμα.

Ωστόσο, κάθε παροχή εξετάζεται με βάση τις δικές της προϋποθέσεις. Επομένως, η υποβολή αίτησης για κύρια σύνταξη δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τις υπόλοιπες παροχές.