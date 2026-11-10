Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές τις ημερομηνίες πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις επίσημες ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 ακολουθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων Μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
  • Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι συντάξεις μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
  • Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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Τις ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά:

  • Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

 

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