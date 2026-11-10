Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Αυτές τις ημερομηνίες πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις επίσημες ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 ακολουθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων Μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.