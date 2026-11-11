e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και τις 13 Νοεμβρίου

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως τις 13 Νοεμβρίου χιλιάδες πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως τις 13 Νοεμβρίου 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:
- σε 33.000 δικαιούχους 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- σε 4.200 μητέρες 3.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- σε 19.000 δικαιούχους 20.000.000 ευρώ στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.