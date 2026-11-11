e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και τις 13 Νοεμβρίου

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το “χρώμα του χρήματος” βλέπουν έως τις 13 Νοεμβρίου χιλιάδες πολίτες από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως τις 13 Νοεμβρίου 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται: