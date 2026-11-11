Ψηφιακό στρατηγείο για τη ΔΕΟΣ – Η υψηλή τεχνολογία και η διαλειτουργικότητα τα νέα όπλα των ελέγχων της ΑΑΔΕ

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Αναβαθμίζεται και μετεξελίσσεται από την ΑΑΔΕ ο κεντρικός επιχειρησιακός θάλαμος της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) για την κάλυψη των αναγκών της νέας οργανωτικής δομής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιταγές των καιρών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ιστοσελίδα της Αρχής, κεντρική επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα νέο υπερσύγχρονο ψηφιακό επιχειρησιακό κέντρο, το οποίο θα αποτελέσει το σημείο καταγραφής, παρακολούθησης και συντονισμού των ελεγκτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Για τον λόγο αυτό αλλά και για να εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες, επιστρατεύονται η τεχνητή νοημοσύνη, drones, ψηφιακοί χάρτες αλλά και η διασύνδεση με φορολογικά και τελωνειακά συστήματα.

Η φιλοσοφία του έργου βασίζεται στη συστηματική αποτύπωση των σύνθετων επιχειρησιακών απαιτήσεων της ΑΑΔΕ.

Ο υφιστάμενος επιχειρησιακός θάλαμος μετεξελίσσεται και διευρύνεται ριζικά. Με την προμήθεια νέων, εκτεταμένων αδειών χρήσης και την υλοποίηση προηγμένων λειτουργικοτήτων, η διοίκηση της ΑΑΔΕ θα είναι σε θέση να αξιοποιεί στο έπακρο τη διαθέσιμη πληροφορία.

Στην πράξη, το νέο Κέντρο Ελέγχου θα επιτρέπει τη ζωντανή χαρτογράφηση, τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των ελεγκτικών δυνάμεων ανά την επικράτεια. Η λήψη αποφάσεων δεν θα βασίζεται πλέον σε ετεροχρονισμένες αναφορές, αλλά σε ζωντανά δεδομένα.

Η διαλειτουργικότητα

Η διαλειτουργικότητα θα αποτελέσει το βαρύ «πυροβολικό» του νέου συστήματος. Το νέο ψηφιακό στρατηγείο θα συνδέεται και θα αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το σύνολο των υφιστάμενων εφαρμογών της ΑΑΔΕ αλλά και τρίτων φορέων.

Η λίστα των διασυνδέσεων δίνει το στίγμα:

Συναλλαγές και αγορά : άμεση διασύνδεση με το myDATA, το eSEND (ταμειακές μηχανές) και το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive.

: άμεση διασύνδεση με το myDATA, το eSEND (ταμειακές μηχανές) και το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive. Μεταφορές και καύσιμα : σύνδεση με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και το Σύστημα Εισροών-Εκροών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.

: σύνδεση με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και το Σύστημα Εισροών-Εκροών για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων. Περιουσία και Leasing: το σύστημα θα «βλέπει» live το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Airbnb), το Κτηματολόγιο, καθώς και το myCAR για την κίνηση ή ακινησία οχημάτων.

το σύστημα θα «βλέπει» live το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Airbnb), το Κτηματολόγιο, καθώς και το myCAR για την κίνηση ή ακινησία οχημάτων. Θαλάσσιος τουρισμός και τελωνεία: ενσωμάτωση δεδομένων από το ICISnet (Τελωνεία), το e-Ναυλοσύμφωνο και το e-Μητρώο Πλοίων, σε συνδυασμό με το σύστημα εντοπισμού σκαφών AIS.

Παράλληλα, το σύστημα θα υποδέχεται και θα φιλτράρει ψηφιακά τις καταγγελίες πολιτών.

Όλος ο όγκος των πληροφοριών θα διοχετεύεται σε ένα σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics), το οποίο θα εντοπίζει ύποπτα μοτίβα και θα βαθμολογεί το ρίσκο φοροδιαφυγής πριν καν ξεκινήσει ένα κλιμάκιο για έλεγχο.

Σε έναν έλεγχο βυτιοφόρου, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επισημαίνει ότι η πινακίδα εμφανίζεται σε άλλες υποθέσεις ή ότι ο συνδεδεμένος ΑΦΜ διαθέτει ιστορικό παραβάσεων.

Το στρατηγείο

Η εικόνα του νέου επιχειρησιακού θαλάμου θα θυμίζει high-tech αίθουσα επιχειρήσεων διεθνών διωκτικών αρχών.

Η προκήρυξη προβλέπει την πλήρη διαμόρφωση του φυσικού χώρου, όπου θα δεσπόζει ένα γιγαντιαίο Video Wall με ειδικό λογισμικό διαχείρισης. Εκεί θα αποτυπώνονται οι ψηφιακοί χάρτες (GIS) και τα live συμβάντα.

Η τεχνολογική αιχμή του έργου περιλαμβάνει μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός των αναλυτών, προτείνοντας στόχους βάσει αλγορίθμων ανάλυσης κινδύνου.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι η ενσωμάτωση υποσυστήματος Media Server NVR – Live Streaming.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές στο πεδίο θα μπορούν να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα και ήχο στο κεντρικό στρατηγείο κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα της διαδικασίας και επιτρέποντας στους ανώτατους αξιωματούχους να παρέχουν live οδηγίες.

Ψηφιακός εξοπλισμός

Η ΑΑΔΕ αλλάζει ριζικά και τον εξοπλισμό των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μαζική προμήθεια φορητών συσκευών (υπερσύγχρονα Tablets και Smartphones) για τους ελεγκτές που βρίσκονται στον δρόμοαλλά και κορυφαίο εξοπλισμό για τις θέσεις εργασίας στο γραφείο (Desktops, Laptops, πολλαπλές οθόνες χρηστών και διαδραστικούς πίνακες αφής για τις συσκέψεις).

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και «κλειδώματος» των συστημάτων. Μέσω ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης φορητών συσκευών, όλες οι φορητές συσκευές των ελεγκτών θα ελέγχονται κεντρικά για λόγους κυβερνοασφάλειας, ενώ θα φέρουν ειδικές εφαρμογές χαρτογράφησης, αναζήτησης και διασταύρωσης δεδομένων.

Οι προδιαγραφές προβλέπουν τουλάχιστον 456 άδειες χρηστών φορητών συσκευών, 45 χρήστες του κέντρου και 15 χρήστες εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.