Ναύπακτος: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 3 διαρρήκτες του κοσμηματοπωλείου – Φεύγουν τρέχοντας με τα κλοπιμαία σε μαύρες σακούλες

Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) σε κοσμηματοπωλείο, στη Ναύπακτο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφονται οι τρεις δράστες τη στιγμή που βγαίνουν τρέχοντας από το κατάστημα, κρατώντας τις μαύρες σακούλες όπου είχαν τοποθετήσει τα κλοπιμαία, και να μπαίνουν σε ένα λευκό αμάξι.

Το συγκεκριμένο όχημα που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες εντοπίστηκε, αργότερα, καμένο, σε ένα χωράφι πολύ κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, και στη συνέχεια πιθανόν επιβιβάστηκαν σε άλλο αυτοκίνητα, με το οποίο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Η μαρτυρία του κοσμηματοπώλη: «Μέσα σε τρία λεπτά είχαν φύγει»

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιέγραψε στο nafpaktianews.gr το πώς κινήθηκαν οι τρεις δράστες:

«Με πήραν τηλέφωνο στις 4 παρά 15, είχαν κόψει το ρολό, είχαν σπάσει την κλειδωνιά με πυροσβεστήρα και είχαν μπει μέσα. Βγήκε απέναντι ο γείτονας και είπε “τι κάνετε εκεί ρε”. Ο ένας τον κοίταγε και οι άλλοι μπήκαν μέσα και κλέβανε. Πήραν τις προθήκες μαζί με τα κοσμήματα, τις πετάγανε, απ’ ότι είδαμε, μέσα σε μαύρες νάιλον σακούλες και σε τρία λεπτά είχαν φύγει».

Η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη, όπως είπε, ενώ πρόσθεσε ότι το κατάστημα δεν διαθέτει κάμερα ασφαλείας.

«Φόραγαν full face και γάντια και έδρασαν πολύ γρήγορα. Μέσα σε τρία λεπτά σηκώθηκαν και έφυγαν. Μας είπαν μετά από την αστυνομία ότι το αυτοκίνητο το βρήκαν καμένο στο Αντίρριο», συμπλήρωσε ο κοσμηματοπώλης.

Το χρονικό της κινηματογραφικής διάρρηξης

Η διάρρηξη συνέβη περίπου στις 3:55 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν οι τρεις δράστες, φορώντας full face μάσκες, κουκούλες και γάντια, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας με ειδικό κόφτη, έσπασαν με έναν πυροσβεστήρα την κλειδαριά και εισέβαλαν στο κατάστημα. Ο συναγερμός του κοσμηματοπωλείου δεν λειτούργησε, ενώ δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας.

Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, άρπαξαν όσες περισσότερες προθήκες με κοσμήματα μπορούσαν, έβαλαν τα κλοπιμαία μέσα σε μαύρες σακούλες και διέφυγαν με ένα λευκό αυτοκίνητο. Η αξία των κοσμημάτων που αφαίρεσαν, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο, στο Αντίρριο.

Στο σημείο της διάρρηξης έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλεξαν στοιχεία σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των διαρρηκτών. Στο πλαίσιο της έρευνας, λαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις και ελέγχονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησαν οι τρεις «ποντικοί» τόσο για να προσεγγίσουν το κατάστημα όσο και για να διαφύγουν.

Δείτε βίντεο από το αυτοκίνητο των δραστών, που εντοπίστηκε καμένο: