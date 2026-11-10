«Πολιτική Πραγματικότητα 1983-2009»: Τη Δευτέρα η παρουσίαση του βιβλίου του Θεόδωρου Κασσίμη

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Πολιτική Πραγματικότητα
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Την παρουσίαση του βιβλίου του Θεόδωρου Κασσίμη με τίτλο «Πολιτική Πραγματικότητα 1983-2009» διοργανώνουν οι Εκδόσεις «Ι. Σιδέρης» τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 18:30.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας», στον πρώτο όροφο του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ, επί της οδού Ακαδημίας 20.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Υφαντής. Ομιλητής θα είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου, Θεόδωρος Κασσίμης.

Η έκδοση καταγράφει την πολιτική πραγματικότητα της περιόδου 1983-2009, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από το έργο του συγγραφέα.

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