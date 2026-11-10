Θρίλερ στην Κάρυστο: Εντοπίστηκε πτώμα γυναίκας σε μαντρί

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Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (10/11) στις αστυνομικές Αρχές στην Κάρυστο της Εύβοιας, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα σε μαντρί της περιοχής.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν εντοπίστηκε το πτώμα της γυναίκας εντός του μαντριού, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία αναμένεται να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα και την ηλικία της, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου της.

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