Θρίλερ στην Κάρυστο: Εντοπίστηκε πτώμα γυναίκας σε μαντρί

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (10/11) στις αστυνομικές Αρχές στην Κάρυστο της Εύβοιας, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα σε μαντρί της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν εντοπίστηκε το πτώμα της γυναίκας εντός του μαντριού, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία αναμένεται να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα και την ηλικία της, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου της.