Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη σορό της 24χρονης στη βαλίτσα – Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί το κινητό της και τη διαδρομή του δράστη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις τηλεφωνικές και προσωπικές της επαφές, αλλά και στις κινήσεις του ατόμου που μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο όπου βρέθηκε.

Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται το κινητό τηλέφωνο της νεαρής γυναίκας, το οποίο δεν εντοπίστηκε μαζί με τη σορό, όπως και άλλα προσωπικά της αντικείμενα. Οι Αρχές αναζητούν τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να περιέχει κρίσιμα δεδομένα για τις τελευταίες επικοινωνίες της, τα πρόσωπα με τα οποία είχε επαφή και τις μετακινήσεις της πριν εξαφανιστεί.

Παράλληλα, εξετάζεται η διαδρομή που ακολούθησε ο άνθρωπος που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αστυνομικοί ερευνούν την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Από τη Φολέγανδρο στην Αθήνα – Το χρονικό της εξαφάνισης

Καθοριστικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρείται το διάστημα από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πού βρισκόταν η 24χρονη και με ποιους συναντήθηκε μετά την επιστροφή της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η νεαρή γυναίκα επέστρεψε στην πρωτεύουσα στις 28 Οκτωβρίου, έχοντας ολοκληρώσει την εποχική εργασία της στη Φολέγανδρο, όπου είχε απασχοληθεί κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Το ίδιο βράδυ συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν, στον οποίο φέρεται να ανέφερε ότι επρόκειτο να πάει για καφέ με ακόμη ένα πρόσωπο στο κέντρο της Αθήνας. Από την επόμενη ημέρα, ωστόσο, τα ίχνη της χάθηκαν και δεν υπήρξε γνωστή επικοινωνία μαζί της.

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, ο φίλος της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και δήλωσε την εξαφάνισή της.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να εμπλέκουν τον συγκεκριμένο άνδρα στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν, ωστόσο, το σύνολο των επαφών της 24χρονης κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εντοπίσουν τα πρόσωπα που ενδεχομένως γνωρίζουν τι συνέβη μετά την επιστροφή της από τη Φολέγανδρο.

Τα ευρήματα από τη σορό και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι τα πόδια της ήταν δεμένα, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία θανάτου. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διαλευκάνουν οι Αρχές.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην απουσία του κινητού τηλεφώνου και άλλων προσωπικών αντικειμένων από τη βαλίτσα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν η αφαίρεσή τους συνδέεται με την προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων ή με άλλες συνθήκες της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του ανθρώπου που μετέφερε τη βαλίτσα

Ένα από τα βασικά σκέλη της έρευνας αφορά τον εντοπισμό της διαδρομής που ακολούθησε το άτομο που μετέφερε και εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η μεταφορά να έγινε από κοντινή περιοχή, ενώ αναζητούν διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πότε και με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε η βαλίτσα, αλλά και να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον δράστη.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού του κινητού τηλεφώνου της 24χρονης και ταυτοποίησης των προσώπων με τα οποία είχε επικοινωνήσει πριν εξαφανιστεί.