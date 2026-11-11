Φρίκη στη Νότια Καρολίνα: Πατέρας έθαψε στο χώμα το 11 μηνών παιδί του μέσα σε κλουβί σκύλου – «Ακούσαμε το κλάμα του»

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Μια συγκλονιστική υπόθεση εκτυλίχθηκε στις ΗΠΑ, όπου ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από ένα 24ωρο εφιαλτικής αιχμαλωσίας.

Το μικρό παιδί βρέθηκε θαμμένο μέσα σε κλουβί σκύλου σε δασώδη περιοχή της Νότιας Καρολίνας, λίγο αφότου ο πατέρας του είχε εξαφανιστεί μαζί του, κινητοποιώντας δεκάδες δυνάμεις ασφαλείας.

Η εξαφάνιση

Ο μικρός Κόα Σαρπ εντοπίστηκε κλειδωμένος μέσα σε ένα κλουβί σκύλου που ήταν τυλιγμένο με μια πετσέτα και θαμμένο σε έναν ρηχό λάκκο την Τρίτη, πάνω από 24 ώρες αφότου είχε εξαφανιστεί με τον 25χρονο πατέρα του, Μάικλ Κόμερ, όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, σε δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η μητέρα του Κόμερ πρόσεχε τον μικρό Κόα πριν τον αφήσει για λίγο στη φροντίδα του πατέρα του το πρωί, την ώρα που ένας άλλος φροντιστής ήταν καθ’ οδόν. «Μέχρι να φτάσει ο φροντιστής εκεί, ο Μάικλ είχε φύγει και ο Κόα είχε φύγει μαζί του», δήλωσε ο σερίφης.

Συγγενείς του βρέφους ανέφεραν την εξαφάνιση το απόγευμα της Δευτέρας, ωστόσο δεν εκδόθηκε ποτέ σήμα Amber Alert.

Όπως εξήγησε ο Κουν, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένα Amber Alert, απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία για το όχημα και την πινακίδα κυκλοφορίας, υπενθυμίζοντας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει αυστηρές προϋποθέσεις.

Περισσότερα από 100 άτομα από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες ρίχτηκαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους. Τα προσωπικά αντικείμενα του Κόα βρέθηκαν στο σπίτι του Κόμερ το απόγευμα της Δευτέρας, όπου οι πόρτες ήταν ορθάνοιχτες, χωρίς όμως κανένα ίχνος πατέρα και γιου.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Κόμερ κινήθηκε σε διάφορα σημεία της κομητείας, «κάνοντας οτοστόπ, καλώντας ταξί και μετακινούμενος από το ένα μέρος στο άλλο».

Αργότερα το ίδιο βράδυ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Κόμερ σε μια αποθήκη στο Μπέιτσμπουργκ και τον συνέλαβαν για διάρρηξη και αντίσταση κατά της αρχής.

«Φυσικά, δεν είχε πολλά να πει για το πού βρισκόταν το μωρό εκείνη τη στιγμή», σημείωσε ο σερίφης.

Δραματική ανακάλυψη

Την επόμενη ημέρα, οι αρχές που χτένιζαν την περιοχή κοντά στο σπίτι του Κόμερ εντόπισαν «φρεσκοσκαμμένο χώμα» και πευκοβελόνες σε μια δασώδη έκταση, περίπου 45 μέτρα μακριά.

Μόλις οι αστυνομικοί άρχισαν να σκάβουν, άκουσαν το κλάμα του μικρού Κόα.

«Οπότε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, άρχισε ένας αγώνας δρόμου», είπε ο Κουν περιγράφοντας τη αγωνιώδη επιχείρηση. «Όλοι έσπευσαν εκεί, προσπαθώντας να τον βγάλουν έξω».

Το μωρό ήταν θαμμένο σε κλουβί διαστάσεων 60×60 εκατοστών μέσα σε ρηχό λάκκο για περίπου 24 ώρες.

«Φώναζε με όλη του τη δύναμη, πράγμα που είναι καλό στον κόσμο των μωρών, υποθέτω», σχολίασε χαρακτηριστικά ο σερίφης, εκτιμώντας ότι το κλουβί, επειδή ήταν τυλιγμένο με πετσέτα, «προφανώς δημιούργησε ένα θύλακα αέρα κάτω από το χώμα, αν μπορείτε να το φανταστείτε», γεγονός που πιθανώς του έσωσε τη ζωή.



«Με τη χάρη του Θεού, [το κλουβί] πιθανότατα παρείχε αρκετό αέρα για να επιβιώσει τις τελευταίες 24 ώρες κάτω από αυτό το χώμα», δήλωσε συγκινημένος ο σερίφης στους δημοσιογράφους.

Ο μικρός Κόα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο ο Κουν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «θα αναρρώσει πλήρως».

«Ας ελπίσουμε ότι σε ηλικία 11 μηνών δεν θα θυμάται πολλά από αυτά καθώς θα μεγαλώνει, εκτός από το ότι θα έχει μια σπουδαία, εμπνευσμένη ιστορία να διηγείται», πρόσθεσε.

Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Ο Μάικλ Κόμερ παρέμεινε κρατούμενος, ενώ αναμένεται να του απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με την αρπαγή και την εξαφάνιση του παιδιού.

Το κίνητρο της πράξης δεν έχει γίνει ακόμη σαφές, αν και οι αρχές επισημαίνουν ότι είχαν προηγηθεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του Κόμερ και της μητέρας του παιδιού.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, η σύλληψή του τη Δευτέρα έρχεται μόλις έναν μήνα αφότου είχε τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης έπειτα από καταδίκη για βαρεία διατάραξη της κοινής ησυχίας, ενώ νωρίτερα μέσα στο έτος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.