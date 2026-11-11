«Θα σας πυροβολήσει»: Η προειδοποίηση μητέρας λίγο πριν ο 10χρονος γιος της σκοτώσει 16χρονη – Συγκλονιστικό βίντεο

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Μια τραγική υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη εξελίσσεται στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όπου μια μητέρα αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες μετά το φονικό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε έξω από το διαμέρισμά της την ημέρα του Halloween.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η γυναίκα φέρεται να προειδοποίησε τους γείτονες ότι ο 10χρονος γιος της ήταν έτοιμος να ανοίξει πυρ, λίγο πριν αφαιρέσει τη ζωή μιας 16χρονης έφηβης, έπειτα από διαμάχη για δυνατή μουσική.

Το χρονικό της συμπλοκής

Η 40χρονη Ελάινα Γκόμεζ-Βιγιέντα εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου της κομητείας Μπερναλίγιο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που περιλαμβάνουν δολοφονία, συνωμοσία προς διάπραξη δολοφονίας, κακοποίηση παιδιού, συνέργεια στην παραβατικότητα ανηλίκου, αμελή διάθεση πυροβόλου όπλου σε ανήλικο, πλημμεληματική επίθεση και αποδοχή κλοπιμαίων.

Ο ντετέκτιβ του Αστυνομικού Τμήματος του Αλμπουκέρκι, Τσεΐζ Τζούελ, κατέθεσε ότι από την εξέταση του υλικού από κάμερες ασφαλείας προκύπτει πως η Γκόμεζ-Βιγιέντα «ακούγεται να λέει “πάρε το όπλο”», ενώ προειδοποίησε τους γείτονες ότι ο γιος της «θα σας πυροβολήσει, κοιτάξτε, πρόκειται να πυροβολήσει κάποιον» πριν από τους πυροβολισμούς.

Το αιματηρό επεισόδιο ξεκίνησε γύρω στις 4 το απόγευμα την ημέρα του Halloween, καθώς η 40χρονη και ο γιος της επέστρεφαν στο σπίτι από μια εκδήλωση.

Η δυνατή μουσική από ένα διπλανό διαμέρισμα πυροδότησε λογομαχία.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που εξασφάλισε το τοπικό μέσο KRQE, η Γκόμεζ-Βιγιέντα, η οποία φαινόταν να φορά στολή για την Ημέρα των Νεκρών, ζήτησε από τους γείτονες να χαμηλώσουν τη μουσική, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγριος καβγάς έξω από τα διαμερίσματα.

Η μητέρα και η γειτόνισσά της άρχισα να ανταλλάσσουν γροθιές, την ώρα που η 16χρονη κόρη της γειτόνισσας, η Κάινερλαϊν Ράνχελ, πιάστηκε στα χέρια με τον 10χρονο γιο της Γκόμεζ-Βιγιέντα.

Στη συνέχεια, η έφηβη στράφηκε εναντίον της Γκόμεζ-Βιγιέντα, την ώρα που το αγόρι έτρεχε μέσα στο διαμέρισμα.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο 10χρονος επέστρεψε κρατώντας ένα πιστόλι και έριξε μια βολή που αστόχησε, ωστόσο ακολούθησε μια δεύτερη που χτύπησε θανάσιμα την 16χρονη Ράνχελ.

WATCH: New video shows moment a mother tells her 10-year-old son to get her gun before he shot and killed their 16-year-old neighbor. Incident reportedly began with a dispute over loud music. https://t.co/sNw7zxuuKY — Scope Report (@ScopeReport_) November 10, 2026

Η απόφαση του δικαστή

Η συνήγορος υπεράσπισης της Γκόμεζ-Βιγιέντα, υποστήριξε ότι το αγόρι άρπαξε το όπλο αφού η μητέρα του είχε δεχθεί επίθεση και τραυματιστεί με ένα τρυπάνι, τονίζοντας ότι η πελάτισσά της δεν του είπε ποτέ να πυροβολήσει.

«Παρά το γεγονός ότι η πολιτεία θέλει απεγνωσμένα να έχουν ειπωθεί αυτές οι λέξεις, δεν έχουν ειπωθεί – σύμφωνα με την επανεξέταση του ντετέκτιβ, εκείνη δεν του είπε ποτέ να πυροβολήσει», ανέφερε.

Ο δικαστής Τζόζεφ Μοντάνιο απέρριψε τα επιχειρήματα της υπεράσπισης και διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένη, κρίνοντας ότι αποτελεί κίνδυνο για την κοινότητα και εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο 10χρονος φάνηκε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη χρήση όπλου.



«Το γεγονός ότι ένα 10χρονο παιδί είναι σε θέση να χειριστεί ένα περίστροφο με τον τρόπο που φαίνεται στο βίντεο», δήλωσε ο Μοντάνιο. «Πώς μπορεί το δικαστήριο να ορίσει όρους αποφυλάκισης για περιστάσεις όπως αυτή;»

Η εισβολή και η ομολογία

Μετά τους πυροβολισμούς, η Γκόμεζ-Βιγιέντα και ο γιος της έσπευσαν να μπουν στο διαμέρισμά τους -όπου βρισκόταν και ένα 6χρονο παιδί-, έκλεισαν την πόρτα και κάλεσαν την Άμεση Δράση (911).

Ενώ η μητέρα βρισκόταν ακόμα στη γραμμή με το 911, ο πατέρας της αδικοχαμένης 16χρονης προσπάθησε να σπάσει την πόρτα και γκρέμισε ένα παράθυρο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τότε, η Γκόμεζ-Βιγιέντα άρπαξε ένα όπλο και πυροβόλησε εναντίον του εξαγριωμένου πατέρα, όπως παραδέχθηκε αργότερα στις αρχές.

«Νόμιζα ότι θα πεθαίναμε», δήλωσε. «Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν συχνά, και δεν νόμιζα ότι εγώ θα ήμουν ο στόχος, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα».

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Ο 10χρονος γιος της, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λόγω της ηλικίας του, δεν έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες μέχρι στιγμής, αναφέρει η New York Post.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της kομητείας Μπερναλίγιο ανέφερε ότι λόγω της ηλικίας του εξετάζεται προσεκτικά ποια νομικά μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αν εφαρμοστούν. Η έρευνα για το τραγικό περιστατικό παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.