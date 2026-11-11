Τσαβδαρίδης: Το παιδί μου δεν έκανε χρήση μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα για να εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, έδωσε απάντηση στα δημοσιεύματα περί ευνοϊκής μεταχείρισης της κόρης του σε σύλλογο χάντμπολ, τονίζοντας ότι εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή Λάρισας αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων χωρίς χρήση μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρέμβαση ή χρήση της πολιτικής του θέσης για χρηματοδότηση του σωματείου, επιφυλασσόμενος για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους τον συκοφαντούν.

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Πολιτική

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, αρνήθηκε ότι η κόρη του αξιοποίησε πρόσθετη μοριοδότηση από την αθλητική της δραστηριότητα, τονίζοντας πως εισήχθη στο πανεπιστήμιο αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρέμβαση ή αξιοποίηση της πολιτικής του ιδιότητας για την εξασφάλιση χρηματοδότησης προς τον αθλητικό σύλλογο στον οποίο αγωνιζόταν.
  • Τέλος, ζήτησε να μείνουν τα παιδιά μακριά από το τοξικό κλίμα και ξεκαθάρισε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους τον συκοφαντούν.

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Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καταγγελίες περί ευνοϊκής μεταχείρισης της κόρης του σε αθλητικό σύλλογο, με στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

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Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11/11) στον ΑΝΤ1, ο κ. Τσαβδαρίδης αρνήθηκε ότι η κόρη του αξιοποίησε τη δυνατότητα πρόσθετης μοριοδότησης λόγω της αθλητικής της δραστηριότητας στο χάντμπολ, υποστηρίζοντας ότι εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

«Αρχικά δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης τοποθετήθηκε και για τις αναφορές περί χρηματοδότησης του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη του, διαψεύδοντας οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση ή αξιοποίηση της πολιτικής του θέσης για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», ανέφερε.

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«Τα παιδιά πρέπει να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην εμπλοκή της οικογένειάς του στη δημόσια αντιπαράθεση, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στοχοποίηση των παιδιών εξαιτίας της πολιτικής του ιδιότητας.

«Γνωρίζω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε όσους, όπως υποστηρίζει, τον συκοφαντούν.

 

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