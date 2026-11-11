ΚΚΕ: Ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την τουρκική NAVTEX και τις έρευνες στην υφαλοκρηπίδα

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την τουρκική NAVTEX, με την οποία η Άγκυρα φέρεται να χαρακτηρίζει τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά χωρικά ύδατα την περιοχή διεξαγωγής ερευνών από το σχετικό ερευνητικό σκάφος, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Καραθανασόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της τουρκικής αναγγελίας, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τον ρόλο της Γαλλίας και τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

«Η κυβέρνηση θα πει κάτι γι’ αυτό; Η Γαλλία τι ζήτησε από την Τουρκία; Να την αδειοδοτήσει; Η σύμμαχός σας η Γαλλία που θα προάσπιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και τι βλέπουμε; Ότι αυτές οι λυκοσυμμαχίες με τους ιμπεριαλιστές υπονομεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το καλώδιο γίνεται η αφορμή για να οξυνθεί ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση και να αμφισβητήσει άμεσα την υφαλοκρηπίδα, όχι καν ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα ελληνική. Αυτό δεν είναι πρόκληση; Θα πάρει θέση η κυβέρνηση; Θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την πρόκληση; Έχει ευθύνες γι΄αυτό το παζάρι, το οποίο έγινε μέσα στους κόλπους της νατοϊκής συμμαχίας, ανάμεσα σε Ελλάδα-Γαλλία-Τουρκία-ΗΠΑ και το Ισραήλ φυσικά;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και επέμεινε ότι έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι σύμμαχοί της.