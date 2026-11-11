Αλέξης Τσίπρας: Μάζεψε ελιές στην Πρέβεζα και συνομίλησε με παραγωγούς – Βίντεο και από τον διάλογό του με συνταξιούχο

Σε ρόλο… ελαιοπαραγωγού εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην Πρέβεζα, όπου, στο πλαίσιο των πολιτικών του επαφών, βρέθηκε για λίγα λεπτά ανάμεσα σε αγρότες και συμμετείχε στη συγκομιδή της ελιάς.

Μάλιστα την εμπειρία του από την ελαιοσυγκομιδή και τον διάλογο που είχε με τους παραγωγούς, τα ανέβασε σε βίντεο στο TikTok.

Μέσα στον ελαιώνα, ο πρώην πρωθυπουργός συνομίλησε με παραγωγούς για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει φέτος ο κλάδος, με επίκεντρο τη μείωση των τιμών και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

«Η σοδειά είναι καλή, ικανοποιητική. Οι τιμές όμως έχουν πάρει την κατιούσα. Ακούγεται 2 με 3 ευρώ, ενώ το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλότερο. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Άλλοι εγκαταλείπουν το ελαιόδεντρο», ακούγεται να λέει στο βίντεο, επιχειρώντας να αναδείξει την πίεση που δέχονται οι ελαιοπαραγωγοί.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει άμεσα τον μηχανισμό De Minimis για την ενίσχυση των παραγωγών, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι οι αποζημιώσεις από μόνες τους δεν επαρκούν. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την προστασία της ελαιοκομίας και του ελληνικού ελαιολάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία Ψηφιακού Εθνικού Παρατηρητηρίου Τιμών, ώστε να καταγράφεται η διαδρομή του προϊόντος από το χωράφι μέχρι το ράφι και να αντιμετωπίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας σύγχρονων δημοπρατηρίων, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε παραγωγούς και συνεταιρισμούς να διαπραγματεύονται απευθείας με διεθνείς αγοραστές, περιορίζοντας τον ρόλο των μεσαζόντων.

Ο διάλογος Τσίπρα με συνταξιούχο με αναπηρία

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση και διάλογο με έναν συνταξιούχο με αναπηρία. Όπως περιγράφει ο πρώην Πρωθυπουργός, αφού ανέβασε βίντεο στο Instagram, «ένας ηλικιωμένος συνταξιούχους με αναπηρία μου έσφιξε το χέρι».

Και αναφέρει χαρακτηριστικά στο κείμενο με το οποίο συνοδεύει το βίντεο:

«Ο λαός τραβάει μεγάλο ζόρι». Με αυτή την φράση ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος με αναπηρία μου έσφιξε το χέρι. “Μόνο για τα φάρμακα μαζί με τη γυναίκα πληρώνω 250 ευρώ το μήνα, πάει η σύνταξη”. Και αυτό αποτελεί την απάντηση σε όσους αναρωτήθηκαν και αντέδρασαν που η ΕΛ.Α.Σ. έθεσε ως προτεραιότητα και καταθέσαμε στη ΔΕΘ την πρόταση για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα.

«Πρόεδρε κοίταξε λίγο τον κοσμάκη», μου είπε. Τους καθημερινούς ανθρώπους που έχει ξεχάσει και διαλύει τη ζωή τους μια κυβέρνηση που εξαντλεί την ευαισθησία της και είναι γαλαντόμα όταν θέλει να μοιράσει απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς της, αλλά αναρωτιέται «πού θα βρούμε τα λεφτά» όταν προτάσσουμε την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας, θα τα εξασφαλίσουμε μόλις τελειώσει το πάρτι της διαφθοράς. Γιατί κάθε ευρώ που πηγαίνει στη διαφθορά λείπει από το κοινωνικό κράτος, στερεί σχολεία, νοσοκομεία και παροχές από το λαό. Η εντιμότητα είναι το άλλο μισό της αξιοπρέπειας. Και αυτή την αξιοπρέπεια θα τη δώσουμε πίσω σε όλους τους έντιμους ανθρώπους του μόχθου για να μην τραβάνε κανένα ζόρι».