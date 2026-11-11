Γιάννης Ρίτσος: Ο εμβληματικός ποιητής της «Ρωμιοσύνης» και του «Επιταφίου» – 36 χρόνια από τον θάνατο του ανθρώπου που έκανε την ποίηση φωνή ενός ολόκληρου λαού

Υπάρχουν ποιητές που γράφουν για την εποχή τους και υπάρχουν ποιητές που γίνονται οι ίδιοι η φωνή της εποχής τους (και όχι μόνο). Ο Γιάννης Ρίτσος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Με τις λέξεις του έδωσε μορφή στον θρήνο μιας μάνας, στη σιωπηλή αξιοπρέπεια των ανθρώπων του μόχθου, στις πληγές της εξορίας και στην αδιάκοπη προσδοκία για έναν κόσμο δικαιότερο.

Της Ισμήνης Λέντζου

Τριάντα έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, στις 11 Νοεμβρίου 1990, η ποίησή του εξακολουθεί να συγκινεί, να θυμίζει και να αφυπνίζει. Ο δημιουργός της «Ρωμιοσύνης» και του «Επιταφίου» δεν υπήρξε απλώς ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές του 20ού αιώνα. Υπήρξε ένας άνθρωπος που μετέτρεψε τις προσωπικές του δοκιμασίες και τις συλλογικές περιπέτειες του ελληνικού λαού σε λόγο βαθιά ανθρώπινο και διαχρονικό.

Από τη Μονεμβασιά στην Αθήνα – Τα πρώτα χρόνια μιας δύσκολης ζωής

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1909 στη Μονεμβασιά, το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Ελευθέριου Ρίτσου και της Ελευθερίας Βουζουναρά. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από οικογενειακές περιπέτειες και απώλειες, που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ευαίσθητη ψυχή του.

Η οικονομική καταστροφή της οικογένειας, ο θάνατος της μητέρας και του αδελφού του, αλλά και η ασθένεια του πατέρα του, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά ψυχικά προβλήματα, διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον γεμάτο ανασφάλεια και θλίψη.

Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στη λογοτεχνία. Το 1924 δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα στο παιδικό περιοδικό «Η Διάπλασις των Παίδων», χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Ιδανικόν Όραμα».

Το 1925 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου προσπάθησε να εργαστεί και να σταθεί στα πόδια του. Η υγεία του, ωστόσο, κλονίστηκε από τη φυματίωση, με αποτέλεσμα να περάσει μεγάλα διαστήματα σε σανατόρια. Οι εμπειρίες αυτές, η επαφή με τον ανθρώπινο πόνο και η συνύπαρξη με ανθρώπους που πάλευαν για τη ζωή τους θα γίνονταν αργότερα μέρος της βαθύτερης ποιητικής του ευαισθησίας.

Ο «Επιτάφιος» – Η κραυγή μιας μάνας που έγινε τραγούδι ενός λαού

Το 1936 αποτελεί καθοριστική χρονιά τόσο για την ελληνική ιστορία όσο και για την πορεία του Γιάννη Ρίτσου.

Τον Μάιο εκείνης της χρονιάς, η Θεσσαλονίκη συγκλονίστηκε από τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις των καπνεργατών. Η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Ανάμεσα στις εικόνες που σημάδεψαν τη χώρα ήταν η φωτογραφία μιας μητέρας που θρηνούσε πάνω από το νεκρό σώμα του γιου της, του απεργού Τάσου Τούση.

Η εικόνα αυτή συγκλόνισε τον νεαρό τότε ποιητή. Από τον πόνο μιας μάνας που έχασε το παιδί της γεννήθηκε ο «Επιτάφιος», ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεότερης ελληνικής ποίησης.

Ο Ρίτσος έγραψε το έργο μέσα σε λίγες ημέρες, μεταφέροντας στο χαρτί όχι μόνο το προσωπικό πένθος μιας γυναίκας, αλλά και την οδύνη μιας κοινωνίας που ζητούσε δικαιοσύνη. Η μάνα του «Επιταφίου» δεν θρηνεί μόνο τον δικό της γιο. Γίνεται σύμβολο όλων των μανάδων που έχασαν τα παιδιά τους, όλων εκείνων που βίωσαν την αδικία και την απώλεια.

Το έργο κυκλοφόρησε το 1936 από τον «Ριζοσπάστη», όμως η δικτατορία της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά το απαγόρευσε και αντίτυπά του κάηκαν δημοσίως.

Χρόνια αργότερα, ο «Επιτάφιος» απέκτησε μια δεύτερη, εξίσου συγκλονιστική ζωή μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η μελοποίηση έφερε τους στίχους του Ρίτσου στα χείλη χιλιάδων ανθρώπων και μετέτρεψε το ποίημα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της ελληνικής μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συνεργασία των δύο δημιουργών αποτέλεσε σταθμό, καθώς η ποίηση συνάντησε τη μουσική και ο λυγμός μιας μάνας μετατράπηκε σε συλλογική φωνή.

Η «Ρωμιοσύνη» – Η ιστορία ενός λαού μέσα από την ποίηση

Αν ο «Επιτάφιος» ήταν η κραυγή της μάνας, η «Ρωμιοσύνη» έγινε η φωνή ενός ολόκληρου λαού που αρνήθηκε να υποταχθεί.

Ο Ρίτσος έγραψε τη «Ρωμιοσύνη» την περίοδο 1945-1947, μέσα σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά τη γερμανική Κατοχή, την Αντίσταση και τις τραγικές συγκρούσεις του Εμφυλίου.

Στους στίχους της αποτυπώνονται η ιστορική μνήμη, οι αγώνες, οι θυσίες και η επιμονή ενός λαού να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Το έργο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1954 και έγινε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ελληνικής ποιητικής δημιουργίας.

Η «Ρωμιοσύνη» δεν περιγράφει απλώς την Ελλάδα. Αναζητά την ψυχή της μέσα από τους ανθρώπους της, τις πέτρες, τα βουνά, τη θάλασσα και τις μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά.

Η μελοποίησή της από τον Μίκη Θεοδωράκη έδωσε στο έργο ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, συνδέοντάς το με τη συλλογική μνήμη και τους αγώνες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Εξορίες, φυλακίσεις και η ποίηση ως πράξη αντίστασης

Η ζωή του Ρίτσου δεν υπήρξε αποκομμένη από τις πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις της εποχής του. Η αριστερή ιδεολογική του τοποθέτηση και η πολιτική του δράση τον έφεραν επανειλημμένα αντιμέτωπο με διώξεις.

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, το 1948, εξορίστηκε στο Κοντοπούλι της Λήμνου, στη Μακρόνησο και αργότερα στον Άη Στράτη. Οι τόποι εξορίας έγιναν μέρος της καθημερινότητάς του, όμως ακόμη και εκεί συνέχισε να γράφει, να παρατηρεί και να δημιουργεί.

Μετά την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών, τον Απρίλιο του 1967, συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γυάρο και στη συνέχεια στο Παρθένι της Λέρου. Ακολούθησε ο κατ’ οίκον περιορισμός του στη Σάμο, μέχρι τον Δεκέμβριο του 1970.

Οι δοκιμασίες αυτές δεν κατάφεραν να σιγήσουν τη φωνή του. Αντίθετα, η εμπειρία της ανελευθερίας, της απομόνωσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βρήκε νέους τρόπους έκφρασης στο έργο του.

Για τον Ρίτσο, η ποίηση δεν ήταν πολυτέλεια ούτε φυγή από την πραγματικότητα. Ήταν ένας τρόπος να αντιστέκεται στη λήθη, να διασώζει την ανθρώπινη εμπειρία και να υπερασπίζεται το δικαίωμα του ανθρώπου να παραμένει ελεύθερος.

Η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» και η άλλη πλευρά του ποιητή

Πέρα από τον αγωνιστικό και ιστορικό χαρακτήρα της ποίησής του, ο Ρίτσος υπήρξε ένας δημιουργός με εντυπωσιακό εύρος θεμάτων και εκφραστικών μέσων.

Το 1956 έγραψε τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος», ένα από τα πιο γνωστά και πολυδιάστατα έργα του. Μέσα από τον μονόλογο μιας ηλικιωμένης γυναίκας, που απευθύνεται σε έναν νεαρό άνδρα, ξεδιπλώνονται η μοναξιά, η φθορά του χρόνου, οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες και η αγωνία του ανθρώπου μπροστά στη ζωή που περνά.

Το έργο τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης και ανέδειξε μια διαφορετική διάσταση του ποιητή, εκείνη του ευαίσθητου παρατηρητή της ανθρώπινης ψυχής.

Ο Ρίτσος έγραψε επίσης τις «Τέταρτη Διάσταση», «Μαρτυρίες», «Γειτονιές του Κόσμου», καθώς και εκατοντάδες ακόμη ποιήματα και συνθέσεις, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να μετατρέψει ακόμη και το πιο ασήμαντο καθημερινό αντικείμενο σε αφορμή για βαθύ στοχασμό.

Το έργο του ξεπερνά τις 100 ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, ενώ περιλαμβάνει πεζογραφήματα, θεατρικά έργα, μεταφράσεις και μελέτες.

Η διεθνής αναγνώριση και η κληρονομιά του

Η προσφορά του Γιάννη Ρίτσου αναγνωρίστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1975 τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν, ενώ το 1987 του απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων για το σύνολο του έργου του. Είχε επίσης προταθεί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Η ποίησή του μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και ταξίδεψε πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα, μεταφέροντας μαζί της τις μνήμες, τις αγωνίες και τις ελπίδες ενός λαού.

Στις 11 Νοεμβρίου 1990, ο Γιάννης Ρίτσος άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 81 ετών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση στον πνευματικό κόσμο της χώρας, καθώς η Ελλάδα αποχαιρετούσε έναν δημιουργό που είχε συνδέσει το όνομά του με τις πιο δύσκολες και καθοριστικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της.

Επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Μονεμβασιά, εκεί όπου είχαν αρχίσει όλα, και τάφηκε στον τόπο που σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια.

Ο ποιητής που δεν έφυγε ποτέ

Ο Γιάννης Ρίτσος ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία δημιουργών που δεν περιορίζονται στα βιβλία τους. Οι στίχοι του έγιναν τραγούδια, συνθήματα, μνήμες και κομμάτι της συλλογικής συνείδησης.

Και όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα συγκινούνται από τον θρήνο μιας μάνας, που θα αναζητούν τη δύναμη μέσα από τις δυσκολίες και που θα πιστεύουν πως η ζωή μπορεί να ανθίσει ξανά μετά την καταστροφή, ο Γιάννης Ρίτσος δεν θα είναι απών.

Θα βρίσκεται εκεί, μέσα στις λέξεις του. Εκεί όπου η ποίηση γίνεται μνήμη και η μνήμη… δεν πεθαίνει.