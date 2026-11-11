Ντόρα Μπακογιάννη για το κιτ 72 ωρών: Τόλμησα να πω στην κόρη μου, την Αλεξία ότι έχω τρόφιμα για τα παιδιά… με πήρε και με σήκωσε

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο MEGA για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών, κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται, τονίζοντας ότι αποτελεί οδηγία της Κομισιόν για έκτακτες καταστάσεις λόγω κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά και στο ηλεκτρικό καλώδιο, διαβεβαίωσε ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, εκτιμώντας ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει θερμό επεισόδιο.

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Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε πως «ας μην πανικοβληθεί ο κόσμος, είναι για έκτακτες καταστάσεις», εξηγώντας ότι με την κλιματική κρίση η Κομισιόν έκρινε χρήσιμο να ενημερώσει τους πολίτες.
  • Αναφερόμενη στο ηλεκτρικό καλώδιο και τα ελληνοτουρκικά ξεκαθάρισε ότι «καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, δεν υπάρχει τέτοια νομική δυνατότητα».
  • Παράλληλα, απέκλεισε την πιθανότητα έντασης δηλώνοντας: «Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν νομίζω ότι στη φάση αυτή οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο».

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Για τα ελληνοτουρκικά, το καλώδιο και για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών μίλησε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ντόρα Μπακογιάννη: Το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία

Αναφερόμενη στο κιτ η Ντόρα Μπακογιάννη είπε στο MEGA, «ας μην πανικοβληθεί ο κόσμος, είναι για έκτακτες καταστάσεις. Τώρα με την κλιματική κρίση θεώρησε η Κομισιόν ότι είναι χρήσιμο να ενημερώσει τον κόσμο» για να προσθέσει χαριτολογώντας ότι «η Ελληνίδα μάνα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει πρoετοιμαστεί».

Στο πλαίσιο αυτό περιέγραψε, μάλιστα, πως «όταν κάποτε τόλμησα να πω στην κόρη μου την Αλεξία ότι έχω πράγματα για τα παιδιά, με πήρε και με σήκωσε. Μου είπε “δεν ντρέπεσαι πολιτικός να λες τέτοια πράγματα;”».

Για το καλώδιο και τα ελληνοτουρκικά

«Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομική αυτού του είδους» τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής της ΝΔ είπε, επίσης, «είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητούν άδεια για το καλώδιο. Θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή γι’ αυτό ενημέρωσαν την Τουρκία. Εάν το χαρτί ζητούσε άδεια από την Τουρκία αμφιβάλλετε ότι θα είχε γίνει φέιγ βολάν από την Άγκυρα;».

Εξήγησε ότι «ο Φιντάν ξεκίνησε το καλοκαίρι να μιλάει για άδεια και μετά κατέληξε στην ενημέρωση. Όλα αυτά είναι ακριβώς η διαδικασία που ακολούθησε η Τουρκία για να μαζέψει τα πράγματα στο εσωτερικό της γιατί δεν υπάρχει κανείς τρόπος να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε αντίδραση και το ξέρουν αυτό».

Όσον αφορά, δε, στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως «καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, δεν υπάρχει τέτοια νομική δυνατότητα».

«Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν νομίζω ότι στη φάση αυτή οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Είμαστε σε εγρήγορση αλλά δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι έχουν σκοπό με τόσα ανοιχτά θέματα να δημιουργήσουν για τέτοιου είδους θέμα για το οποίο έχουν πασιφανώς άδικο, να κάνουν θέμα ιδιαίτερα μετά την αντίδραση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο που δεν περίμεναν. Δεν θα πάνε γυρεύοντας για κάτι που ξέρουν ότι έχουν άδικο».

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