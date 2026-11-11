Ντόρα Μπακογιάννη για το κιτ 72 ωρών: Τόλμησα να πω στην κόρη μου, την Αλεξία ότι έχω τρόφιμα για τα παιδιά… με πήρε και με σήκωσε

Για τα ελληνοτουρκικά, το καλώδιο και για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών μίλησε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη.

Αναφερόμενη στο κιτ η Ντόρα Μπακογιάννη είπε στο MEGA, «ας μην πανικοβληθεί ο κόσμος, είναι για έκτακτες καταστάσεις. Τώρα με την κλιματική κρίση θεώρησε η Κομισιόν ότι είναι χρήσιμο να ενημερώσει τον κόσμο» για να προσθέσει χαριτολογώντας ότι «η Ελληνίδα μάνα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει πρoετοιμαστεί».

Στο πλαίσιο αυτό περιέγραψε, μάλιστα, πως «όταν κάποτε τόλμησα να πω στην κόρη μου την Αλεξία ότι έχω πράγματα για τα παιδιά, με πήρε και με σήκωσε. Μου είπε “δεν ντρέπεσαι πολιτικός να λες τέτοια πράγματα;”».

Για το καλώδιο και τα ελληνοτουρκικά

«Καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομική αυτού του είδους» τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η βουλευτής της ΝΔ είπε, επίσης, «είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι Γάλλοι δεν ζητούν άδεια για το καλώδιο. Θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή γι’ αυτό ενημέρωσαν την Τουρκία. Εάν το χαρτί ζητούσε άδεια από την Τουρκία αμφιβάλλετε ότι θα είχε γίνει φέιγ βολάν από την Άγκυρα;».

Εξήγησε ότι «ο Φιντάν ξεκίνησε το καλοκαίρι να μιλάει για άδεια και μετά κατέληξε στην ενημέρωση. Όλα αυτά είναι ακριβώς η διαδικασία που ακολούθησε η Τουρκία για να μαζέψει τα πράγματα στο εσωτερικό της γιατί δεν υπάρχει κανείς τρόπος να δικαιολογήσει την οποιαδήποτε αντίδραση και το ξέρουν αυτό».

Όσον αφορά, δε, στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως «καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παραχωρήσει κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, δεν υπάρχει τέτοια νομική δυνατότητα».

«Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν νομίζω ότι στη φάση αυτή οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Είμαστε σε εγρήγορση αλλά δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι έχουν σκοπό με τόσα ανοιχτά θέματα να δημιουργήσουν για τέτοιου είδους θέμα για το οποίο έχουν πασιφανώς άδικο, να κάνουν θέμα ιδιαίτερα μετά την αντίδραση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο που δεν περίμεναν. Δεν θα πάνε γυρεύοντας για κάτι που ξέρουν ότι έχουν άδικο».