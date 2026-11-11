ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για 1.000 ανέργους με μισθό έως 1.300 ευρώ μεικτά – Ποιες περιοχές αφορά, αποκλειστικές πληροφορίες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα αφορά στην πλήρη απασχόληση 1.000 ανέργων συγκεκριμένων δήμων της χώρας με καθεστώς τηλεργασίας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του enikonomia.gr, ο σχεδιασμός είναι η πρόσκληση του προγράμματος να βγει από τις 25 Νοεμβρίου έως το τέλος του μήνα και θα απευθύνεται μόνο σε ανέργους που θα είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο της ΔΥΠΑ και που θα διαμένουν σε συγκεκριμένους 38 μικρούς, ορεινούς, νησιώτικους αλλά και σε απομακρυσμένους δήμους της Ελλάδας. Αυτή είναι η πρώτη φάση του προγράμματος και σε αυτή θα συγκαταλέγονται ενδεικτικά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι παρακάτω δήμοι:

Νευροκόπι,

Πρέσπες,

Σούλι

Ήπειρος και συγκεκριμένα στο Μέτσοβο, Ζαγόρι και Δωδώνη

Κρήτη και συγκεκριμένα Ανώγεια και ο δήμος Σφακιών

Καλάβρυτα

Πρόκειται για δήμους που έχουν 800 και 1.000 κατοίκους.

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