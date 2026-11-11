ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για 1.000 ανέργους με μισθό έως 1.300 ευρώ μεικτά – Ποιες περιοχές αφορά, αποκλειστικές πληροφορίες

Από τις 25 Νεομβρίου 2025 έως το τέλος του μηνός αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και του υπουργείου Εργασίας για την πλήρη απασχόληση 1.000 ανέργων με καθεστώς τηλεργασίας, που διαμένουν σε 38 μικρούς, ορεινούς, νησιωτικούς και απομακρυσμένους δήμους. Και αφού εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ του προγράμματος και πάρει ΦΕΚ, αίτηση για το πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και συγκεκριμένα στο https://dypa.gov.gr/ οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα των κλάδων της οικονομίας που θα μπορούν να προσλάβουν ανέργους χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους σε αυτήν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ για την πλήρη απασχόληση 1.000 ανέργων με καθεστώς τηλεργασίας, με την πρόσκληση να αναμένεται από τις 25 Νοεμβρίου έως το τέλος του μήνα.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα της ΔΥΠΑ που διαμένουν σε συγκεκριμένους 38 μικρούς, ορεινούς, νησιώτικους και απομακρυσμένους δήμους της χώρας.
  • Αίτηση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ θα μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν προσωπικό χωρίς φυσική παρουσία, κυρίως σε ειδικότητες με χρήση υπολογιστή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα αφορά στην πλήρη απασχόληση 1.000 ανέργων συγκεκριμένων δήμων της χώρας με καθεστώς τηλεργασίας.

Της Κατερίνας Φεσσά 

Όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του enikonomia.gr, ο σχεδιασμός είναι η πρόσκληση του προγράμματος να βγει από τις 25 Νοεμβρίου έως το τέλος του μήνα και θα απευθύνεται μόνο σε ανέργους που θα είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο της ΔΥΠΑ και που θα διαμένουν σε συγκεκριμένους 38 μικρούς, ορεινούς, νησιώτικους αλλά και σε απομακρυσμένους δήμους της Ελλάδας. Αυτή είναι η πρώτη φάση του προγράμματος και σε αυτή θα συγκαταλέγονται ενδεικτικά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι παρακάτω δήμοι:

  • Νευροκόπι,
  • Πρέσπες,
  • Σούλι
  • Ήπειρος και συγκεκριμένα στο Μέτσοβο, Ζαγόρι και Δωδώνη
  • Κρήτη και συγκεκριμένα Ανώγεια και ο δήμος Σφακιών
  • Καλάβρυτα

Πρόκειται για δήμους που έχουν 800 και 1.000 κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

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