Μητέρα έχασε 27 κιλά σε 16 εβδομάδες – Η αλλαγή που έκανε στη διατροφή της μετά τη διάγνωση του διαβήτη

Η διάγνωση διαβήτη τύπου 2 αποτέλεσε το σημείο καμπής για μια γυναίκα, η οποία αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τις διατροφικές της συνήθειες. Η 41χρονη μητέρα τριών παιδιών έχασε σχεδόν 27 κιλά μέσα σε 16 εβδομάδες, αφήνοντας πίσω της αγαπημένες διατροφικές επιλογές και υιοθετώντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Η διατροφική συνήθεια που είχε γίνει μέρος της καθημερινότητάς της

Η 41χρονη Lucy Castle, μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 2, 9 και 15 ετών, είχε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα. Μέσα στην πίεση των υποχρεώσεων, η διατροφή της περνούσε συχνά σε δεύτερη μοίρα. Όπως ανέφερε στη Daily Mail, επέλεγε συνήθως «την πιο γρήγορη και εύκολη λύση», καταναλώνοντας τρόφιμα που μπορούσε να φάει ακόμη και στον δρόμο, όπως γαλλικό ψωμί, τυρί, πατατάκια και σοκολάτες. Το τριμμένο τυρί, μάλιστα, είχε σταθερή θέση σχεδόν σε κάθε γεύμα της.

Η γυναίκα, που διαμένει στο Leicestershire της Αγγλίας, δεν έκρυψε την ιδιαίτερη αδυναμία της στην συγκεκριμένη τροφή. «Το τυρί κατέστρεφε τη ζωή μου. Το αγαπημένο μου ήταν το μπρι (brie)», εξομολογήθηκε η ίδια.

Σύμφωνα με το Verywell Health, το μπρι είναι ένα τυρί με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και νάτριο. Μια μερίδα 30 γραμμαρίων, περίπου όσο το μέγεθος ενός αντίχειρα, περιέχει σχεδόν 100 θερμίδες.

Η επιδείνωση της υγείας της και η διάγνωση που άλλαξε τα πάντα

Η υγεία της Lucy άρχισε να επιδεινώνεται μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου της, πριν από δύο χρόνια. «Δεν ένιωθα καλά. Είχα ζαλάδες και μουδιάσματα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η αυτοεκτίμησή της κλονίστηκε σοβαρά όταν το βάρος της ξεπέρασε τα 100 κιλά. «Απέφευγα τις κοινωνικές εκδηλώσεις, κρυβόμουν πίσω από φαρδιά ρούχα και δεν μπορούσα να ακολουθήσω τους ρυθμούς των παιδιών μου».

Η απόφαση για τη μεγάλη αλλαγή λήφθηκε όταν διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2. «Αυτό ήταν το δικό μου καμπανάκι κινδύνου», τόνισε η γυναίκα.

Ο διαβήτης τύπου 2 εμφανίζεται όταν το σώμα αδυνατεί να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αντίθετα με τον διαβήτη τύπου 1 (που είναι εκ γενετής), ο τύπος 2 μπορεί να προκληθεί από μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά και επεξεργασμένα τρόφιμα, καθώς και από το αυξημένο σπλαχνικό λίπος, σύμφωνα με την Cleveland Clinic. Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η νόσος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά με αλλαγές στον τρόπο ζωής, φαρμακευτική αγωγή και τακτικό έλεγχο του σακχάρου.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση και το νέο ξεκίνημα

Η Lucy ακολούθησε μια αυστηρή δίαιτα, αντικαθιστώντας το τυρί και τα ανθυγιεινά σνακ με έτοιμα υποκατάστατα γευμάτων, σούπες και πρωτεϊνικά ρόφημα. «Κάθε εβδομάδα η ζυγαριά έδειχνε μικρότερο αριθμό, γεγονός που με ενθάρρυνε να συνεχίσω», ανέφερε η ίδια εξηγώντας πώς κατάφερε να χάσει 27 κιλά σε μόλις 16 εβδομάδες.

Σήμερα, έχει αντικαταστήσει τα επεξεργασμένα σνακ με σπιτικά γεύματα, όπως κοτόπουλο stir-fry με λαχανικά, και δηλώνει: «Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, απολαμβάνω να αγοράζω ρούχα που με κάνουν να νιώθω υπέροχα».

Πλέον, η Lucy εργάζεται ως σύμβουλος ευεξίας (wellness coach), θέλοντας να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους. «Μπορείτε να τα καταφέρετε κι εσείς. Προχωρήστε μέρα με τη μέρα, μην είστε υπερβολικά αυστηροί με τον εαυτό σας και μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυτό σας. Δεν πρόκειται μόνο για την απώλεια βάρους, αλλά για το να ξαναβρείτε τον εαυτό σας», είναι το μήνυμά της.

Προσοχή: Η εμπειρία της Lucy δείχνει ότι μια σημαντική αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, η δική της πορεία δεν αποτελεί συνταγή που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας. Ειδικά στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 2, η διατροφή και η απώλεια βάρους χρειάζονται προσεκτικό σχεδιασμό και εξατομικευμένη προσέγγιση. Πριν προχωρήσετε σε δραστικές διατροφικές αλλαγές ή περιοριστικές δίαιτες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο. Εκείνοι μπορούν να σας καθοδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και ασφαλούς πλάνου, με στόχο τη μακροπρόθεσμη φροντίδα της υγείας σας.