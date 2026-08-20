Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 40 κιλά με απλές αλλαγές στην διατροφή της – 7 τροφές και ποτά που έκοψε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η απώλεια βάρους δεν σημαίνει απαραίτητα αυστηρές δίαιτες και πλήρη αποκλεισμό των αγαπημένων τροφών. Μία fitness influencer αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 40 κιλά, περιορίζοντας συγκεκριμένες τροφές και ροφήματα και αντικαθιστώντας τα με πιο θρεπτικές επιλογές.

Πώς μια γυναίκα έχασε 40 κιλά με απλές αλλαγές στην διατροφή της

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από αυστηρούς περιορισμούς ή στερητικές δίαιτες. Συχνά, μικρές αλλαγές στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες, όπως η επιλογή πιο θρεπτικών τροφών και ο έλεγχος των μερίδων, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο περιορισμός των τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετη ζάχαρη, επεξεργασμένους υδατάνθρακες, αλάτι και θερμίδες μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία και διατήρηση θερμιδικού ελλείμματος. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η επαρκής κατανάλωση νερού, ο καλός ύπνος και η τακτική σωματική δραστηριότητα.

Η fitness δημιουργός περιεχομένου Dolly μοιράστηκε τη δική της εμπειρία απώλειας βάρους, αποκαλύπτοντας πως κατάφερε να χάσει 40 κιλά αλλάζοντας ορισμένες καθημερινές διατροφικές της συνήθειες. Μεταξύ άλλων, περιόρισε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, το λευκό ψωμί και τα ζαχαρούχα ροφήματα, επιλέγοντας πιο ισορροπημένες εναλλακτικές.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, παρουσίασε επτά τροφές και ροφήματα που αποφάσισε να περιορίσει ή να αφαιρέσει από τη διατροφή της στην προσπάθειά της να πετύχει τον στόχο της.

7 τροφές και ποτά που η Dolly που αποφάσισε να αφαιρέσει από την διατροφή της για να χάσει βάρος

Αναψυκτικά και ζαχαρούχα ροφήματα

Λευκό ψωμί

Πατατάκια και συσκευασμένα σνακ

Fast Food και μπέργκερ

Παγωτό

Αλκοόλ

Επεξεργασμένα τρόφιμα

Αναψυκτικά και ζαχαρούχα ροφήματα

Η Dolly σταμάτησε τα ζαχαρούχα ροφήματα λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη και πρότεινε νερό με λεμόνι, νερό καρύδας και πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη.

Λευκό ψωμί

Απομακρύνθηκε από το λευκό επεξεργασμένο ψωμί και πρότεινε ψωμί ολικής αλέσεως, πολύσπορο ψωμί και βρώμη.

Πατατάκια και συσκευασμένα σνακ

Η γυναίκα τόνισε ότι αυτά τα σνακ είναι γεμάτα αλάτι και κρυφές θερμίδες και προτίμησε ψημένα ρεβίθια, σπόροι (makhana) και ξηροί καρποί σε ελεγχόμενες μερίδες.

Fast Food και μπέργκερ

Αντί για συχνή κατανάλωση έτοιμου φαγητού, πρότεινε πιο σπιτικές επιλογές, όπως σπιτικά γεύματα, σάντουιτς με φρέσκο τυρί (paneer) και αραβικές πίτες/wraps ολικής αλέσεως.

Παγωτό

Αντικατέστησε τα λιπαρά παγωτά με ελαφριές, θρεπτικές επιλογές όπως στραγγιστό/ελληνικό γιαούρτι με φρούτα, smoothies με κατεψυγμένη μπανάνα ή μια μικρή ποσότητα μαύρης σοκολάτας.

Αλκοόλ

Το αλκοόλ προσθέτει «κενές» θερμίδες χωρίς να χορταίνει. Εναλλακτικές: Ανθρακούχο νερό με φέτες λεμονιού ή άλλα μη αλκοολούχα ροφήματα.

Επεξεργασμένα τρόφιμα

Συνέστησε τη μείωση των υπερ-επεξεργασμένων τροφών υπέρ των αγνών πηγών πρωτεΐνης όπως αυγά, τόφου, τυρί paneer, γιαούρτι, φακές και άλλες φυσικές πηγές πρωτεΐνης.

Δεν υπάρχει καμία τροφή που να προκαλεί αυτόματα αύξηση βάρους από μόνη της. Όπως υπογράμμισε και η ίδια η Dolly: «Το να βρίσκεσαι σε θερμιδικό έλλειμμα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να χάσεις κιλά».

Προσοχή: Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και μια διατροφική προσέγγιση που λειτούργησε για ένα άτομο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κατάλληλη για όλους. Πριν προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στη διατροφή σας ή σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή έναν εξειδικευμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο. Ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να αξιολογήσει τις ατομικές σας ανάγκες και να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τον τρόπο ζωής σας.