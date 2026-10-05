Φρίκη στο Λαύριο: «Δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου»

Τέσσερις φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν η 32χρονη τον δράστη που εισέβαλε οπλισμένος στο σπίτι της μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύντροφό της.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Μην τολμήσεις να με αφήσεις. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, θα σου λιώσω το κεφάλι. Από τα χέρια μου δεν θα σε βγάλουν ζωντανή». Με αυτές τις απειλές είχε προειδοποιήσει την πρώην σύντροφό του ο 32χρονος Ρουμάνος, πριν εισβάλει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο σπίτι της 32χρονης Ελληνίδας και μαχαιρώσει σοβαρά τόσο την ίδια όσο και τον 33χρονο σύντροφό της. Οι ανατριχιαστικές αυτές φράσεις περιλαμβάνονται στις προηγούμενες καταγγελίες που είχε κάνει πριν από έναν χρόνο η γυναίκα στις αστυνομικές Αρχές.

Το νέο περιστατικό ακραίας επίθεσης και ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς την ώρα της επίθεσης του 32χρονου σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα τέκνα του ζεύγους, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, τα οποία κοιμόταν..

Η 32χρονη και ο κατηγορούμενος είχαν στο παρελθόν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όμως μετά τη διάλυση της σχέσης τους ο 32χρονος είχε αποχωρήσει από την κατοικία της συντρόφου του, ενώ μαζί της παρέμειναν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει στο μεταξύ το ζευγάρι.

Να σημειωθεί πως σε βάρος του 32χρονου η πρώην σύντροφός του είχε υποβάλει στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27 Νοεμβρίου 2025, στις 13 Αυγούστου, στις 27 Αυγούστου και στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ στις 10 Ιουλίου 2026 τον είχε καταγγείλει για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.

Μετά την πρώτη της καταγγελία, στις 27 Νοεμβρίου 2025, της είχε χορηγηθεί από την Αστυνομία η εφαρμογή Panic Button, ώστε να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα τις αστυνομικές Αρχές σε περίπτωση κινδύνου, χωρίς η ίδια να την είχε ενεργοποιήσει ποτέ.

Μετά την καταγγελία της 32χρονης για το τελευταίο περιστατικό στις 2 Σεπτεμβρίου, άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής αναζήτησαν τον 32χρονο, ο οποίος όταν τους αντελήφθη προσπάθησε να διαφύγει με όχημα, χωρίς να τα καταφέρει. Μετά τη σύλληψή του ο 32χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία, όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό της δικογραφίας, είχε ενημερωθεί και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας της 27ης Αυγούστου.

Παρ’ όλα αυτά, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης της κατοικίας της πρώην συντρόφου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά τους μόνο παρουσία συνηγόρου.

Όμως οι περιοριστικοί όροι δεν τον εμπόδισαν να εισβάλει στη μεζονέτα στην περιοχή Καβοδόκανος, πίσω από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπου ζούσε η 32χρονη με τον νέο της σύντροφο και τα ανήλικα παιδιά, να τσακωθεί με το ζευγάρι και να τους μαχαιρώσει.

«Την απειλούσε συνεχώς και μόνο καβγάδες και φωνές είχαν όσο ήταν μαζί. Η κατάσταση έγινε χειρότερη όταν χώρισαν και εκείνη έκανε μια νέα σχέση. Την κυνηγούσε παντού, την παρακολουθούσε και την απειλούσε. Κάποια στιγμή θα γίνει το κακό, σκεφτόμασταν όλοι μας, και τελικά έγινε», ανέφερε στη Realnews γείτονας του ζευγαριού.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο 32χρονος έφτασε με σκάλα στην πίσω πλευρά του σπιτιού της πρώην συντρόφου του, έσπασε με βαριοπούλα την μπαλκονόπορτα και μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς ο παππούς της 32χρονης, «η εγγονή μου έκανε μια λανθασμένη επιλογή στη ζωή της και παραλίγο να την πληρώσει με τη ζωή της. Όταν μπήκε στο σπίτι εκείνος, η εγγονή μου μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τον 33χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα ο Ρουμάνος να μαχαιρώσει πρώτα την ίδια και μετά το παλικάρι».

Η 32χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στον «Ευαγγελισμό» με τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας, έχοντας τραυματιστεί στην κλείδα, στα πλευρά και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Και οι δυο τους είχαν τις αισθήσεις τους όταν παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους παραμένει σοβαρή.