Η ΝΔ γιορτάζει τα 52α γενέθλιά της: Οι σταθμοί της πολιτικής διαδρομής – Απόψε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μια διαφορετική γιορτή με διαδραστικά και βιωματικά events διοργανώνει η ΝΔ για τα 52α γενέθλιά της, σήμερα στις 18:00 στο παλιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού στην Αθήνα. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό δελτίο Τύπου της ΝΔ, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών, που συμπίπτουν άλλωστε και με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης

Έτσι, σε όλο τον χώρο θα υπάρχουν οθόνες, στις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες και άλλες σημαντικές στιγμές της Παράταξης.

Σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Πέραν των ιστορικών φωτογραφιών, θα εκτεθούν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος.

Διαδραστικά events

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η γιορτή θα περιλαμβάνει και διαδραστικά events. Ξεχωρίζουν οθόνες με κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», τύπου multiple choice, με ερωτήσεις που προέρχονται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα, αλλά και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες.

Επίσης, κάθε παρευρισκόμενος θα μπορεί μέσω της τεχνολογίας, σε ειδικά διαμορφωμένο booth, να μεταφερθεί σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα υπάρχει και 360 photo booth, όπου όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

Σε κεντρικό σημείο στο χώρο της εκδήλωσης, θα δεσπόζει ένας τοίχος που θα γράφει «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση και ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.

Από τη ΝΔ υπογραμμίζεται ότι «σκοπός του φρέσκου και πρωτότυπου φετινού εορτασμού, είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της Παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μια βιωματική εμπειρία που για πρώτη φορά διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα».

Από τον πυρσό του 1974 στις μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις

Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανάβει για πρώτη φορά τον πυρσό, ιδρύοντας τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Καραμανλής χαράσσει μια πορεία με στόχο την εδραίωση των θεσμών, αλλά και την υλοποίηση των εθνικών επιλογών που επαναφέρουν τον προσανατολισμό της χώρας προς τη Δύση, στην οποία «ανήκομεν», όπως χαρακτηριστικά έλεγε.

Στις πρώτες εκλογές, χωρίς πλέον τον «γύψο» της δικτατορίας, η Νέα Δημοκρατία βλέπει την απήχησή της να μεταφράζεται σε κυριαρχία σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Η εθνική χάραξη του Καραμανλή οδηγεί στην υλοποίηση του οράματός του και στην πορεία της χώρας προς την ΕΟΚ.

Η μεταπήδησή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Μάιο του 1980, και η ραγδαία άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία σηματοδοτούν την πρώτη μεγάλη και κρίσιμη καμπή στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.

Ακολουθούν οι εναλλαγές στην ηγεσία, με τον Γεώργιο Ράλλη και τον Ευάγγελο Αβέρωφ, χωρίς να ανακόπτεται η δυναμική του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι ήττες οδηγούν σε νέα κούρσα διαδοχής και ανοίγουν το κεφάλαιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Μέσα στην πλέον ταραχώδη περίοδο της μεταπολιτευτικής ιστορίας και μετά την ιστορική σύμπραξη με την Αριστερά, με αίτημα την «κάθαρση», η Νέα Δημοκρατία, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο τιμόνι της, επιστρέφει στη διακυβέρνηση στις 9 Απριλίου 1990.

Η εύθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, παρά το 47%, αφήνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα, ενώ το Μακεδονικό αποτελεί αιχμή που τελικά οδηγεί στην πτώση της.

Η ήττα στην εκλογική αναμέτρηση του 1993 φέρνει τον Μιλτιάδη Έβερτ στην προεδρία του κόμματος. Το αρνητικό αποτέλεσμα στην κάλπη του 1997 έναντι του Κώστα Σημίτη οδηγεί στη «λύση Καραμανλή».

Παρά την οριακή ήττα του 2000, η Νέα Δημοκρατία παραμένει συντεταγμένη πίσω από τον Καραμανλή και επιστρέφει στην κυβέρνηση το 2004, ενώ κερδίζει ξανά τις εκλογές το 2007, με σύνθημα την «επανίδρυση του κράτους».

Το 2009, ενόψει της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, ο Καραμανλής θέτει στους Έλληνες το δύσκολο δίλημμα της λήψης μέτρων. Η Νέα Δημοκρατία ηττάται από το ΠΑΣΟΚ με διαφορά 10 μονάδων.

Μέσα στην ταραχώδη αυτή περίοδο, ο Αντώνης Σαμαράς, έχοντας επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως υπουργός Πολιτισμού του Καραμανλή, αναλαμβάνει τον Νοέμβριο του 2009 την ηγεσία του κόμματος.

Ακολουθεί η προεδρία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος, παρότι μεταβατικός, οδηγεί το κόμμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις 10 Ιανουαρίου 2016, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέγεται νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με προμετωπίδα τη μεταρρύθμιση του κράτους.

Στις 7 Ιουλίου 2019, η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στην κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 158 εδρών. Η πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σημαδεύεται από μεγάλα γεγονότα, όπως η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, η πανδημία και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στις 25 Ιουνίου 2023, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 40,56%, με διαφορά σχεδόν 23 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ.