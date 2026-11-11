Βουλγαρία: Εθνικό πένθος μετά την καραμπόλα με τους 12 νεκρούς – Συνελήφθη και ανακρίνεται Ρουμάνος οδηγός φορτηγού

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τιμάται η σημερινή ημέρα, 11 Νοεμβρίου, η οποία έχει κηρυχθεί Ημέρα Εθνικού Πένθους στη Βουλγαρία, στη μνήμη των θυμάτων από τις δύο πολύνεκρες καραμπόλες που σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια» κοντά στο Γιόμπολ.

Παράλληλα, οι σημαίες σε όλα τα κρατικά ιδρύματα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ όλες οι επίσημες εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ακύρωσε τη συμμετοχή του στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει την παροχή οικονομικής αποζημίωσης στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στις πολλαπλές συγκρούσεις, όπως μεταδίδει το πρακτορείο BTA.

Θύματα

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στον κόμβο Ζίμνιτσα του αυτοκινητόδρομου και άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοκομείο, σύμφωνα με το βουλγαρικό μέσο ενημέρωσης Novinite.

Περίπου 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 18 τραυματίες νοσηλεύονται στο Σλίβεν, οκτώ δέχονται ιατρική φροντίδα στο Γιόμπολ, και επτά στο Μπουργκάς.

Συνολικά 13 άνθρωποι παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, με έναν Ρουμάνο υπήκοο που νοσηλεύεται στο Μπουργκάς να βρίσκεται στην πλέον κρίσιμη κατάσταση.

Η καραμπόλα και η αιφνίδια πυκνή ομίχλη

Δύο ξεχωριστές αλυσιδωτές συγκρούσεις σημειώθηκαν υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί κοντά στον κόμβο Ζίμνιτσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, συνολικά 86 οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο μεταξύ των κόμβων Καμπίλε και Ζίμνιτσα, εκ των οποίων 63 κατευθύνονταν προς το Μπουργκάς και 23 προς τη Σόφια.

Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν μεταξύ 289ου και 294ου χιλιομέτρου του αυτοκινητόδρομου.

A massive 50-vehicle pile-up on a major Bulgarian highway left at least 12 people dead, scores injured and many cars and trucks crushed, overturned or veered off to the side of the road https://t.co/OVc1vz9yNV https://t.co/C47mVArvMi — Reuters (@Reuters) November 10, 2026



Η ξαφνική εμφάνιση της ομίχλης φέρεται να περιόρισε την ορατότητα από τα 70-80 μέτρα στα μόλις 10 μέτρα περίπου.

MOTORWAY MASSACRE! – Drone reveals devastation after deadly 86-vehicle pile-up in Bulgaria. At least 12 people were killed and more than 50 injured after thick fog suddenly cut visibility. https://t.co/EQe5wshR6j — Viory Video (@vioryvideo) November 11, 2026



Αμέσως μετά τον συναγερμό στις αρχές, στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομία, ομάδες επείγουσας ιατρικής βοήθειας, πυροσβέστες και στρατιωτικό προσωπικό.

Λίγο μετά την καραμπόλα, έσπευσαν στο σημείο ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ, οι υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας, αρκετά μέλη του κοινοβουλίου και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το ίδιο υπουργείο άνοιξε τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για τους συγγενείς των εμπλεκομένων.

Εξελίξεις στην έρευνα

Ο αυτοκινητόδρομος «Τράκια» έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Ζίμνιτσα και Καμπίλε, από όπου απομακρύνθηκαν τα 86 οχήματα της καραμπόλας.

Ωστόσο, ο περιφερειακός κυβερνήτης του Γιόμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, προειδοποίησε ότι η ομίχλη έχει επανεμφανιστεί στην περιοχή του ατυχήματος.

At least 12 people were killed and dozens injured in a massive pileup involving more than 80 vehicles on a motorway in Bulgaria on Tuesday, as dense fog reduced visibility to around 33 feet. https://t.co/XwrtD1R4Uh — AccuWeather (@accuweather) November 10, 2026



Σαράντα τέσσερις μάρτυρες έχουν ανακριθεί έως τώρα στο πλαίσιο της έρευνας για τις δύο μεγάλες αλυσιδωτές συγκρούσεις, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια πρωινής ενημέρωσης που μεταδόθηκε από τη Βουλγαρική Ραδιοφωνία (BNR) ο εισαγγελέας της περιφέρειας του Γιόμπολ, Ντόιτσιν Ντόιτσεφ, προσθέτοντας ότι αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επικεφαλής της γραμμής των οχημάτων βρισκόταν φορτηγό με ρουμανικές πινακίδες.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το φορτηγό μείωσε την ταχύτητά του ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παραμένει να εξακριβωθεί αν ο οδηγός επιβράδυνε και σε ποιο βαθμό, καθώς και αν ακινητοποίησε πλήρως το όχημα.

Ο κρατούμενος Ρουμάνος οδηγός του φορτηγού υποστηρίζει ότι επιβράδυνε λόγω της ομίχλης, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτομερή ανάκριση με τη συνδρομή διερμηνέα.

«Θα εξακριβώσουμε αν σταμάτησε ή αν μπλόκαρε το οδόστρωμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειακός εισαγγελέας.