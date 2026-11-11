Βουλγαρία: Εθνικό πένθος μετά την καραμπόλα με τους 12 νεκρούς – Συνελήφθη και ανακρίνεται Ρουμάνος οδηγός φορτηγού

Η 11η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί Ημέρα Εθνικού Πένθους στη Βουλγαρία στη μνήμη των 12 θυμάτων από τις πολύνεκρες καραμπόλες 86 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια», οι οποίες σημειώθηκαν υπό συνθήκες αιφνίδιας πυκνής ομίχλης. Περίπου 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, με 13 εξ αυτών να παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ανακρίνεται Ρουμάνος οδηγός φορτηγού που βρισκόταν επικεφαλής της γραμμής των οχημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιβράδυνε ή ακινητοποίησε πλήρως το όχημά του.

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Διεθνή Νέα

Βουλγαρία καραμπόλα
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί Ημέρα Εθνικού Πένθους στη Βουλγαρία, στη μνήμη των 12 θυμάτων από τις δύο πολύνεκρες καραμπόλες που σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια». Περίπου 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων 13 παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.
  • Συνολικά 86 οχήματα ενεπλάκησαν στις συγκρούσεις μεταξύ των κόμβων Καμπίλε και Ζίμνιτσα. Η ξαφνική εμφάνιση της ομίχλης περιόρισε την ορατότητα από τα 70-80 μέτρα στα μόλις 10 μέτρα περίπου.
  • Σαράντα τέσσερις μάρτυρες έχουν ανακριθεί έως τώρα στο πλαίσιο των ερευνών. Παράλληλα, ο κρατούμενος Ρουμάνος οδηγός του φορτηγού που βρισκόταν επικεφαλής της γραμμής των οχημάτων υποστηρίζει ότι επιβράδυνε εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας.

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τιμάται η σημερινή ημέρα, 11 Νοεμβρίου, η οποία έχει κηρυχθεί Ημέρα Εθνικού Πένθους στη Βουλγαρία, στη μνήμη των θυμάτων από τις δύο πολύνεκρες καραμπόλες που σημειώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια» κοντά στο Γιόμπολ.

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Παράλληλα, οι σημαίες σε όλα τα κρατικά ιδρύματα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ όλες οι επίσημες εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ακύρωσε τη συμμετοχή του στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας.

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Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει την παροχή οικονομικής αποζημίωσης στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στις πολλαπλές συγκρούσεις, όπως μεταδίδει το πρακτορείο BTA.

Θύματα

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στον κόμβο Ζίμνιτσα του αυτοκινητόδρομου και άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοκομείο, σύμφωνα με το βουλγαρικό μέσο ενημέρωσης Novinite.

Περίπου 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 18 τραυματίες νοσηλεύονται στο Σλίβεν, οκτώ δέχονται ιατρική φροντίδα στο Γιόμπολ, και επτά στο Μπουργκάς.

Συνολικά 13 άνθρωποι παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, με έναν Ρουμάνο υπήκοο που νοσηλεύεται στο Μπουργκάς να βρίσκεται στην πλέον κρίσιμη κατάσταση.

Η καραμπόλα και η αιφνίδια πυκνή ομίχλη

Δύο ξεχωριστές αλυσιδωτές συγκρούσεις σημειώθηκαν υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί κοντά στον κόμβο Ζίμνιτσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, συνολικά 86 οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο μεταξύ των κόμβων Καμπίλε και Ζίμνιτσα, εκ των οποίων 63 κατευθύνονταν προς το Μπουργκάς και 23 προς τη Σόφια.

Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν μεταξύ 289ου και 294ου χιλιομέτρου του αυτοκινητόδρομου.


Η ξαφνική εμφάνιση της ομίχλης φέρεται να περιόρισε την ορατότητα από τα 70-80 μέτρα στα μόλις 10 μέτρα περίπου.


Αμέσως μετά τον συναγερμό στις αρχές, στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομία, ομάδες επείγουσας ιατρικής βοήθειας, πυροσβέστες και στρατιωτικό προσωπικό.

Λίγο μετά την καραμπόλα, έσπευσαν στο σημείο ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ, οι υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας, αρκετά μέλη του κοινοβουλίου και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το ίδιο υπουργείο άνοιξε τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για τους συγγενείς των εμπλεκομένων.

Εξελίξεις στην έρευνα

Ο αυτοκινητόδρομος «Τράκια» έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Ζίμνιτσα και Καμπίλε, από όπου απομακρύνθηκαν τα 86 οχήματα της καραμπόλας.

Ωστόσο, ο περιφερειακός κυβερνήτης του Γιόμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, προειδοποίησε ότι η ομίχλη έχει επανεμφανιστεί στην περιοχή του ατυχήματος.


Σαράντα τέσσερις μάρτυρες έχουν ανακριθεί έως τώρα στο πλαίσιο της έρευνας για τις δύο μεγάλες αλυσιδωτές συγκρούσεις, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια πρωινής ενημέρωσης που μεταδόθηκε από τη Βουλγαρική Ραδιοφωνία (BNR) ο εισαγγελέας της περιφέρειας του Γιόμπολ, Ντόιτσιν Ντόιτσεφ, προσθέτοντας ότι αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, επικεφαλής της γραμμής των οχημάτων βρισκόταν φορτηγό με ρουμανικές πινακίδες.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το φορτηγό μείωσε την ταχύτητά του ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παραμένει να εξακριβωθεί αν ο οδηγός επιβράδυνε και σε ποιο βαθμό, καθώς και αν ακινητοποίησε πλήρως το όχημα.

Ο κρατούμενος Ρουμάνος οδηγός του φορτηγού υποστηρίζει ότι επιβράδυνε λόγω της ομίχλης, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτομερή ανάκριση με τη συνδρομή διερμηνέα.

«Θα εξακριβώσουμε αν σταμάτησε ή αν μπλόκαρε το οδόστρωμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειακός εισαγγελέας.

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