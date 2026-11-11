Κύπρος: Αντι-NAVTEX στην τουρκική αναγγελία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα – Ηχηρή απάντηση στην Άγκυρα σε κοινή γραμμή με την Αθήνα

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Στην έκδοση αντι-NAVTEX προχώρησε και η Κύπρος, απαντώντας στην τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «VB Abeille Marengo», στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Λευκωσία ξεκαθαρίζει ότι οι εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κυπριακές Αρχές και ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού μαζί τους.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX, με αριθμό 352/26, εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, στις 06:00 UTC, από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας (JRCC Larnaca/Cyprus Radio).

Η Λευκωσία απορρίπτει την τουρκική αναγγελία

Στο κείμενο της κυπριακής αντι-NAVTEX επισημαίνεται ρητά ότι η τουρκική αναγγελία δεν έχει συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με την κυπριακή ναυτιλιακή προειδοποίηση NW 345/26, η οποία εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας.

Η Λευκωσία υπογραμμίζει επίσης ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση αναγγελιών NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio/5BA.

Μάλιστα, καλεί όσους χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες να απευθύνονται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο σταθμό.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027.

Κοινή απάντηση Αθήνας και Λευκωσίας στις τουρκικές αξιώσεις

Η κυπριακή αντίδραση κινείται, σύμφωνα με το ERTNews, στην ίδια κατεύθυνση με την ελληνική αντι-NAVTEX 1441/26, που εκδόθηκε επίσης στις 11 Νοεμβρίου από τον σταθμό Ηρακλείου.

Η Αθήνα χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «άκυρη και ανίσχυρη», επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος των περιοχών των ερευνών βρίσκεται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται βάσει ελληνικών αδειών.

Από την πλευρά της, η Λευκωσία καθιστά σαφές ότι οι έρευνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης των αρμόδιων κυπριακών Αρχών.

Με τις δύο αντι-NAVTEX, Αθήνα και Λευκωσία στέλνουν σαφές μήνυμα ότι οι έρευνες για το Great Sea Interconnector πραγματοποιούνται βάσει των δικών τους αδειοδοτήσεων και ότι δεν αναγνωρίζουν στην Τουρκία αρμοδιότητα έγκρισης των συγκεκριμένων εργασιών στις περιοχές που διεκδικούν ως ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόοδο του Great Sea Interconnector, ενός έργου στρατηγικής ενεργειακής σημασίας για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αποσκοπεί στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω Ελλάδας.